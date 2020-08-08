Открыт прием документов на международный факультет по подготовке медицинских кадров по совместным образовательным программам на базе Ташкентского государственного стоматологического института.

Образовательный процесс полностью организован по учебным планам и программам партнерских вузов России и Украины. До 30% практических и лекционных занятий проводится педагогами данных вузов.

Прием документов осуществляется по следующим направлениям:

стоматология — Московский государственный медико-стоматологический университет имени Евдокимова (Россия);

Московский государственный медико-стоматологический университет имени Евдокимова (Россия); лечебное дело — Приволжский исследовательский медицинский университет (Россия);

Приволжский исследовательский медицинский университет (Россия); клиническая психология — Оренбургский государственный медицинский университет (Россия);

Оренбургский государственный медицинский университет (Россия); высшее сестринское дело — Тернопольский национальный медицинский университет (Украина).

Важная информация:

документы сдаются в онлайн-форме через сайт института;

крайний срок подачи документов — 15 августа до 17:00;

виды вступительных экзаменов и даты их проведения будут определены по согласованию с партнерским вузом в зависимости от эпидемиологической ситуации в Узбекистане. Информация будет предоставлена на сайте института.

Также продолжается прием документов на совместные образовательные программы магистратуры (Финляндия, Белоруссия) и клинической ординатуры (Россия, Белоруссия). Подробную информацию можно найти на сайте института.

Телефоны для справок: (+998) 99−855−22−13, (+998) 99−803−22−14, (+998) 99−860−22−15, (+998) 99−803−22−16, (+998) 99−818−22−17.

Сайт: tsdi.uz

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