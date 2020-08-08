Доктор экономических наук, профессор Санджар Чингизович Джалалов скончался 4 августа от осложнений, вызванных COVID-19, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Национальной палаты инновационного здравоохранения Узбекистана.

В сообщении отмечается, что Санджар Джалалов вернулся в Узбекистан в 2018 году, когда президент Шавкат Мирзиёев призвал успешных соотечественников в разных странах мира помочь своей родине. По возвращении он вошел в ряды экспертов совета Buyuk Kelajak.

Санджар Джалалов предлагал внедрить в Узбекистане оценку технологии здравоохранения (ОТЗ), используя свой опыт работы консультантом в этой сфере в THETA Collaborative в Торонто. ОТЗ позволяет узнать, какие лекарства нужны больше всего в стране и какова их реальная стоимость.

«Свои идеи и доводы он не раз отражал в официальных презентациях и статьях в средствах массовой информации. Он знал о чем говорит и верил, что Узбекистан достоин лучшего международного опыта в построении эффективной системы здравоохранения», — говорится в сообщении.

Профессор Джалалов также работал приглашенным лектором в Ташкентском фармацевтическом институте и Международном Вестминстерском университете в Ташкенте. В последнем с его подачи открывается факультет общественного здравоохранения.

Кроме того, в качестве менеджера доктор экономических наук Санджар Джалалов принимал участие в ряде международных проектов, и не только в области экономики здравоохранения, но и сельского хозяйства, институционального развития.