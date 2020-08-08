Сенат Олий Мажлиса Узбкистана на шестом пленарном заседании в пятницу одобрил изменения в закон «О частных агентствах занятости», сообщили «Газете.uz» в верхней палате парламента.

В закон вносится дополнение, по которому частным агентствам занятости (ЧАЗ) запрещается взимать плату за услуги по трудоустройству с лиц, ищущих работу за пределами Узбекистана. Услуги должны оплачиваться за счет средств работодателя.

Сумма, резервируемая ЧАЗ в Фонде поддержки и защиты прав и интересов граждан при Министерстве занятости и трудовых отношений, увеличена до 8500 базовых расчетных величин (сейчас — 50 тысяч долларов).

Изменения также коснулись стоимости информационных и консультационных услуг, предоставляемых ЧАЗ, — она не должна превышать размер 1 БРВ.

Кроме того, в закон вводится норма, обязывающая агентства занятости регистрировать договор об оказании услуг в режиме реального времени в информационной системе «labor-migration» Минтруда.

Закон дополняется статьей, по которой частные агентства занятости обязаны заключать договор о сотрудничестве с иностранным работодателем и (или) иностранным партнером для трудоустройства лиц, ищущих работу за пределами страны. Договор должен включать условия трудоустройства, права, обязанности и ответственность сторон, и другие. Текст документа должен размещаться на сайте ЧАЗ.

Законом также расширены полномочия Минтруда в области регулирования деятельности ЧАЗ. В частности, министерству разрешено проводить проверки работы агентств занятости (без вмешательства в финансово-хозяйственную деятельность), беспрепятственно посещать территории и помещения ЧАЗ, знакомиться со всеми необходимыми документами, касающимися проверки, и получать от должностных лиц ЧАЗ письменные объяснения по фактам нарушений, выявленных при проверке.

Изменения в закон вступят в силу после подписания президентом.

Закон о частных агентствах занятости был принят в октябре 2018 года. За последние два года было возбуждено несколько уголовных дел в отношении руководителей ряда ЧАЗ, среди них Human, Korean аnd Migrations xususiy bandlik agentligi и другие.

В январе Кодекс об административной ответственности дополнили санкциями за нарушение закона о частных агентствах занятости.