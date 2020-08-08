Количество случаев коронавируса, зарегистрированных в Узбекистане, по итогам 8 августа составило 29918, увеличившись за день на 693 (днем ранее — 690), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Все новые случаи были выявлены среди населения.

В течение дня сообщено о 5 случаях смерти пациентов с коронавирусом, в том числе 4 — в Ташкенте и 1 — в Ташкентской области. Общее число умерших, по данным Минздрава, составляет 188.

Из медучреждений выписано 936 человек, число вылечившихся достигло 21316, или 71%.

На лечении в медучреждениях находится 8414 человека, состояние 974 из них тяжелое, 274 — крайне тяжелое.

Число получающих лечение в домашних условиях не уточняется.

Источник: Минздрав.