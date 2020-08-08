Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 8 августа достигло 29495 (+234), сообщило Министерство здравоохранения.

В Ташкенте скончались два пациента с COVID-19 — 65-летняя жительница Юнусабадского района М. Х. и 84-летняя жительница Учтепинского района Т. Х. Общее число умерших, по данным министерства, достигло 185.

Число выздоровевших от коронавируса на данный момент составляет 20380. На лечении в медучреждениях находятся 8894 человека, из них 786 — в тяжелом состоянии и 275 — в крайне тяжелом.

Прирост случаев COVID-19 за 7 августа составил 690. За день скончались шесть пациентов с коронавирусом: 4 — в Ташкенте и 2 -в Ташкентской области.