Twitter начал помечать аккаунты аффилированных с государством СМИ и журналистов, а также учетные записи ключевых правительственных чиновников. Об этом говорится в заявлении на сайте корпорации.

Новые правила распространяются на аккаунты из пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН: Китая, Франции, России, Великобритании и США. В дальнейшем список государств будет расширен, отметили в компании.

«Мы считаем, что это важный шаг: когда люди будут видеть аккаунт, в котором обсуждаются геополитические вопросы из другой страны, они будут понимать его национальную принадлежность и станут более осведомлены о том, кого он представляет», — говорится в заявлении Twitter.

Фото: Twitter.

Личные аккаунты глав государств помечаться не будут, поскольку они пользуются широкой известностью, объяснили в компании. При этом учетные записи институциональных структур, связанных с администрациями этих глав стран, будут маркироваться.

В число связанных с государством СМИ входят издания, в которых, по мнению Twitter, власти контролируют редакционное содержание посредством финансов, прямого или косвенного политического давления или контроля над производством и распространением. Компания также помечает учетные записи главных редакторов и старших сотрудников таких изданий.

«В отличие от независимых СМИ, аффилированные с государством издания часто используют свои новости как средство продвижения политической повестки дня», — отметила соцсеть.

Фото: Twitter.

Аккаунты медиа-организаций, которые финансируются государством, но имеют независимую редакционную политику, маркироваться не будут. Например, как BBC в Великобритании и NPR (National Public Radio) в США.

Кроме того, Twitter подчеркнул, что больше не будет рекомендовать к чтению или продвигать учетные записи и твиты государственных СМИ.

Ранее похожую политику ввел Facebook. Соцсеть также пообещала блокировать рекламу от контролируемых государством изданий.