Шестое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана в пятницу началось с минуты молчания в память председателя Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Мусы Ерниязова и других соотечественников, скончавшихся от коронавирусной инфекции.

Председатель Сената Танзила Нарбаева объявила минуту молчания в прямом эфире перед началом официальной части заседания.

«Его смерть стала большой потерей, особенно для Сената, — отметила Танзила Нарбаева перед началом минуты молчания. — С момента создания двухпалатного парламента Муса Тажетдинович плодотворно трудился на должности заместителя председателя Сената».

Напомним, председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Муса Ерниязов, у которого был диагностирован коронавирус, скончался 31 июля в возрасте 72 лет. Всего, по официальным данным Министерства здравоохранения, с начала эпидемии коронавируса в Узбекистане от осложнений, вызванных COVID-19, скончалось 179 человек.