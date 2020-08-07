Каждый родитель с первых дней жизни своего ребенка стремится создать условия для комфортного и безопасного развития, дать достойное воспитание и качественное образование. От того, какие знания получит ребенок, зависит вся его дальнейшая жизнь, статус и положение в обществе.

Эти аспекты учитывает IB PYP — программа Международного бакалавриата для дошкольников, применяемая в ведущих школах 125 стран мира. В Invento International School IB PYP интегрирована с государственными стандартами дошкольного образования Узбекистана.





IB PYP в Invento International School предполагает обучение навыкам, необходимым для жизни в 21-м веке, и направлена на всестороннее развитие каждого ребенка.

Кросс-дисциплинарный подход

В основе образовательных принципов Invento лежит кросс-дисциплинарный подход, при котором знания по разным предметам преподносятся в рамках одной темы. В детском саду Invento International School музыкальные занятия тесно связаны с обучением математике, уроки чтения на английском языке переплетены с развитием логического мышления, а навыки счета дети приобретают, изучая астрономию. Школа комбинирует разные дисциплины и объединяет их в одно увлекательное путешествие в мир знаний.





Интерактивное обучение

Образование, устремленное в будущее, предполагает использование интерактивных методов на всех этапах обучения. С помощью интерактивного обучения активизируется исследовательская деятельность, которая побуждает ребенка задавать вопросы и самостоятельно находить ответы на них. Тем самым он пополняет свой багаж знаний о мире.

Для этого в Invento функционируют оснащенные классы и современное программное обеспечение, с помощью которых дети получают знания в увлекательной игровой форме.





Развитие творческих навыков

Преподаватели Invento твердо убеждены, что творческие занятия помогают ребенку познавать мир и направлять свою безудержную энергию в созидательное русло. В детском саду есть комната для творчества, где дети учатся лепить фигурки из пластилина и глины, рисовать акварелью, карандашами и мелками. Они также собирают разнообразные экспозиции из цветной бумаги, развивая креативное мышление и мелкую моторику рук. Кроме того, в Invento есть музыкальный класс и актовый зал для театральных постановок.





Invento активно готовится к открытию. Уже совсем скоро воспитанники вернутся к обучению по высоким стандартам Международного бакалавриата в особой образовательной среде детского сада.

К тому же в детском саду ведется набор детей от двух до шести лет.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−99−99.

Адрес: ул. Фурката, 4А, МДЦ Tashkent City

Сайт: Invento.uz

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