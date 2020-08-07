Президент Шавкат Мирзиёев поручил ответственным лицам обеспечить интернетом отдаленные регионы Узбекистана и разработать для студентов тарифы с дешевым трафиком. Об этом УзА сообщила ректор Ташкентского государственного университета востоковедения Гульчехра Рихсиева.

Она отметила, что из-за пандемии коронавируса второй семестр прошлого учебного года, а также защита дипломов были организованы в онлайн-режиме. Однако с тех пор у большинства студентов появились конкретные предложения и требования.

«[Поскольку] мы начинаем новый учебный год в онлайн-формате, я обратилась с вопросом обеспечения интернетом отдаленных сел, а также предоставления льготного интернет-трафика, что важно для студентов. И президент дал поручения соответствующим чиновникам. Я думаю, что это создаст для всех нас очень благоприятную среду, — сказала Гульчехра Риксиева.

Ранее председатель Республиканского совета высшего образования, ректор Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства Уктам Умурзаков сообщил, что новый учебный год в вузах начнется дистанционно, а в случае смягчения карантина в октябре возможно возвращение к традиционной форме обучения.

В четверг на совещании у президента стало известно, что вступительные экзамены в вузы пройдут на открытых центральных стадионах Ташкента и областных центров.

По завершении совещания Шавкат Мирзиёев лично побеседовал с ректорами вузов республиканского значения и дал ответственным лицам конкретные указания по решению озвученных проблем и предложений. Глава государства поручил Минвузу до 25 августа адаптировать учебные программы по всем предметам к дистанционному обучению. Ожидается, что не менее 35 государственных вузов организуют обучение на первом курсе по кредитно-модульной системе.

По данным пресс-службы Мининфокома, в первом полугодии операторы мобильной связи установили 1375 базовых станций мобильной связи, уровень охвата населения страны мобильной связью доведен до 97%, а широкополосным мобильным интернет-доступом — до 70%.