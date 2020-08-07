Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на шестом пленарном заседании в пятницу одобрили новую редакцию закона «О противодействии торговле людьми», сообщили «Газете.uz» в пресс-службе верхней палаты парламента.

Закон дополнен такими новыми понятиями, как «торговля несовершеннолетним», «страна происхождения» (государство, с территории которой вывезена жертва торговли людьми либо граждане которой являются жертвами торговли людьми), «жертва торговли людьми» (физическое лицо, пострадавшее от торговли людьми), «принуждение» и другие.

В закон включена статья об основных направлениях государственной политики в области противодействия торговле людьми. Среди них — поддержка, в том числе социальная защита жертв и предполагаемых жертв торговли людьми, выявление и пресечение торговли людьми, и устранение ее последствий.

К госорганам, которые непосредственно борются с торговлей людьми, добавлены Генеральная прокуратура и Министерство занятости и трудовых отношений.

На основе рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ в закон вводится новая глава, посвященная профилактике торговли людьми. В ней, в частности, прописаны меры по предупреждению торговли людьми. Они включают в себя проведение постоянного мониторинга, повышение информированности общества об опасных ситуациях, разработку и реализацию образовательных программ в государственных и частных учебных заведениях.

Законом также предусмотрено создание единой информационной базы данных о преступлениях в области торговли людьми. В нее будет вноситься информация о торговцах людьми, жертвах торговли людьми, видах эксплуатации и другие данные. Внесенная информация является конфиденциальной.

В новой редакции закона прописан механизм идентификации жертв торговли людьми, признание лица жертвой или предполагаемой жертвой торговли людьми, а также его права. Кроме того, раскрываются порядок социальной реабилитации и адаптации жертв торговли людьми, меры по обеспечению конфиденциальности сведений о них и их безопасности.

Обновленная версия закона также дополнена нормой, согласно которой расходы, связанные с оказанием помощи и защиты жертвам торговли людьми, предполагаемым жертвам торговли людьми, в том числе их содержанием, возвращением в страну происхождения или государство их постоянного проживания, осуществляются за счет средств государственного бюджета Узбекистана и других источников, не запрещенных законодательством.

Закон вступит в силу после подписания президентом.