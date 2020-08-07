Эльёр Маджидович Ганиев, работавший министром транспорта с января 2020 года, освобожден от должности в связи с переходом на другую работу, сообщил «Газете.uz» источник в правительстве со ссылкой на указ президента.

О новом месте работы, а также новом кандидате на пост министра транспорта пока не сообщается.

Эльёр Ганиев (1960 г. р.) окончил Ташкентский политехнический институт (1981). Многие годы работал в руководстве Министерства внешних экономических связей, инвестиций и торговли (МВЭСИТ). В 1997—2002 годах он был министром внешних экономических связей, в 1994—1997 годах — заместителем, затем первым заместителем министра внешних экономических связей Узбекистана. В 2002—2005 годах работал председателем Агентства внешнеэкономической деятельности.

В 2006—2010 годах он возглавлял МВЭСИТ, а до этого — в 2005—2006 годах был министром иностранных дел. Занимал должность заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Узбекистана (2010−2012).

В 2012—2017 Эльёр Ганиев возглавлял Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан. В 2017—2019 годы работал заведующим сектора исполнения Аппарата (ныне — Администрации) президента, а также заместителем советника президента. В 2019—2020 годы занимал должность заместителя премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей.

Министерство транспорта создано в феврале 2019 года и стало органом госуправления в сферах автомобильного, железнодорожного, воздушного, речного транспорта, метрополитена, а также дорожного хозяйства.