Учебный год в высших учебных заведениях Узбекистане в сентябре начнется в дистанционном режиме. Об этом УзА сообщил председатель Республиканского совета высшего образования, ректор Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства Уктам Умурзаков.

«Остается очень сложным вопрос подготовки к новому учебному году. С марта мы проводим занятия онлайн, но хотим мы того или нет, онлайн-система не может заменить традиционную, очную систему образования. С сентября мы пока начнем учебу для студентов 2, 3 и 4 курсов в онлайн-режиме», — заявил Уктам Умурзаков.

По его словам, в случае смягчения пандемия коронавируса после приема студентов первых курсов в октябре, «возможно, Узбекистан вернется к традиционной форме обучения».

В пресс-службе Министерства высшего и среднего специального образования «Газете.uz» сообщили, что при улучшении эпидемиологической ситуации в положительную сторону решением Специальной республиканской комиссии могут быть внесены изменения в формат обучения.

Накануне стало известно, что вступительные экзамены в вузы пройдут на открытых центральных стадионах Ташкента и областных центров.

Президент Шавкат Мирзиёев на совещании 6 августа поручил Минвузу адаптировать учебные программы по всем предметам к дистанционному обучению до 25 августа. Ожидается, что не менее 35 государственных вузов организуют обучение на первом курсе по кредитно-модульной системе.