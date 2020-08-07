Учебный год в высших учебных заведениях Узбекистане в сентябре начнется в дистанционном режиме. Об этом УзА сообщил председатель Республиканского совета высшего образования, ректор Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства Уктам Умурзаков.
«Остается очень сложным вопрос подготовки к новому учебному году. С марта мы проводим занятия онлайн, но хотим мы того или нет, онлайн-система не может заменить традиционную, очную систему образования. С сентября мы пока начнем учебу для студентов 2, 3 и 4 курсов в онлайн-режиме», — заявил Уктам Умурзаков.
По его словам, в случае смягчения пандемия коронавируса после приема студентов первых курсов в октябре, «возможно, Узбекистан вернется к традиционной форме обучения».
В пресс-службе Министерства высшего и среднего специального образования «Газете.uz» сообщили, что при улучшении эпидемиологической ситуации в положительную сторону решением Специальной республиканской комиссии могут быть внесены изменения в формат обучения.
Накануне стало известно, что вступительные экзамены в вузы пройдут на открытых центральных стадионах Ташкента и областных центров.
Президент Шавкат Мирзиёев на совещании 6 августа поручил Минвузу адаптировать учебные программы по всем предметам к дистанционному обучению до 25 августа. Ожидается, что не менее 35 государственных вузов организуют обучение на первом курсе по кредитно-модульной системе.
Dildora Jumakulova
Ой как мы рады новостям
Dildora Jumakulova
Хоть есть надежда, что начнут с октября….
Artem Tom
Я надеюсь, теперь наши власти понимают, насколько важен дешевый и высокоскоростной Интернет для развития страны? Вся торговля и все образование перешло в онлайн, а Интернет по-прежнему не могут себе позволить 80% граждан, а если и могут, то только лимитированный и с плохим качеством соединения. Что мешало реформировать эту отрасль по-нормальному? Ведь с весны 2019 года там нет никаких подвижек! А ведь обещали даже дать провайдерам выход на международный канал, и где теперь все эти обещания? Дайте стране доступный и высокоскоростной Интернет! Без него невозможно развиваться!
Алина Доминова
Вера Лазарева
МНО провело опрос по поводу начала учёбы, и как оказалось 73 % родителей считают что здоровье важнее, и готовы помогать в он лайн обучении! Не понимаю как, все вроде поосили чтоб открыли школы- а тут ситуация наоборот ((( я например не представляю, один сын в 6 классе- тоже надо помогать, а второй в 1 класс должен идти, да и если еще я онлайн буду (((