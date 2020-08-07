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Афиша на выходные
8 и 9 августа
Да, карантин достал. Да, жизнь теряет краски, а лето проносится с невероятной скоростью…
Предлагаем не унывать и найти плюсы в настоящем. Тем более, что мы подготовили подборку интересных занятий на эти выходные.
Посетить онлайн:
Тематический «Квиз, плиз!» онлайн
8 августа, 22:00
Онлайн-концерт Навоийской областной филармонии
Онлайн-концерт The Weeknd
8 августа в 05:30 и 9 августа в 20:00
Онлайн-концерт «Маленькая торжественная месса»
8 августа в 17:00
Бесплатный онлайн-тренинг «Выступай легко!»
8 августа в 21:00
Бесплатные онлайн-уроки по Веб-программированию
9 августа, 10:00
Пересмотреть фильм или сериал:
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