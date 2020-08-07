Количество случаев коронавируса, подтвержденных в Узбекистане, достигло 28535, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Прирост за 6 августа составил 742: 38 случаев выявлено у водителей грузовиков, совершающих международные перевозки, и 704 — среди населения.

Сколько всего тестов проведено за день, не уточняется.

В течение дня Минздрав сообщил о 6 случаях смерти пациентов с COVID-19: 4 — в Ташкенте, 1 в Ташкентской области. и 1 — в Кашкадарьинской. Общее число умерших, по данным министерства, достигло 177.

Число выздоровевших от коронавируса увеличилось на 804 и составило 19587, или 68%.

Сейчас на лечении в медучреждениях находится 8771 человек, состояние 728 из них тяжелое, 217 — крайне тяжелое. Информация о том, сколько человек лечится в домашних условиях, отсутствует.

Источник: Минздрав.