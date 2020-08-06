Компания UzAuto Motors в ответ на выступление депутата Расула Кушербаева о расследовании Антимонопольным комитетом (АМК) соблюдения автопроизводителем требований закона «О конкуренции», заявила, что сотрудничает с регулятором в рамках дела «на основе абсолютной прозрачности, предоставляя все необходимые данные».

«Хотя UzAuto Motors не приветствует публичные препирательства не по существу, все же из уважения к потребителям, заслуживающим всестороннего рассмотрения информации, компания считает необходимым в данном случае прокомментировать выпады депутата Олий Мажлиса от фракции „Блока демократических сил“», — говорится в заявлении компании.

В своем сообщении от 29 июля Антимонопольный комитет (АМК) заявил, что выявил признаки нарушения и в установленном порядке возбудил дело в отношении UzAuto Motors. При этом особо подчеркнул, что дополнительная информация о результатах дела будет предоставлена по итогам рассмотрения специальной комиссии.

«У кого-то могло сложиться мнение, что депутатский запрос послужил толчком к проверке UzAuto Motors. Это, мягко говоря, не так: тщательная проверка шла не один месяц, но лишь 29 июля, когда Антимонопольным комитетом уже было принято решение углубленно расследовать вопросы ценообразования, последовал запрос от депутатской группы. Совпадение? Безусловно», — говорится в заявлении. По данным автопроизводителя, регулятор начал проверку «за пять месяцев до депутатского запроса».

«Не будучи ни инициатором дела, ни его участником, Расул Кушербаев примерил на себя роль спикера Антимонопольного комитета. […] Мы считаем, что озвучивать позицию антимонопольного органа — дело пресс-службы АМК. Впрочем, пресс-служба вряд ли позволила бы себе в нарушение элементарной этики выдавать рабочие версии за факты», — считают в UzAuto Motors.

В данный момент, говорится в заявлении, эксперты регулятора действительно рассматривают вопрос точности долгосрочного прогноза стоимости комплектующих, на котором в том числе базировались параметры мартовского изменения цен. «Что важно: не факт установлен, а вопрос рассматривается!» — подчеркивает автопроизводитель.

Что касается иных направлений изучения обстоятельств дела, то специалисты АМК также проверяют обоснованность включения рекламных издержек и расходов по обслуживанию кредитов в процесс ценообразования. По этой части компания также сотрудничает с регулятором, настаивая на правильности произведенных ею и подтвержденных рядом ведомств расчетов.

Относительно дилеров, которые, по заявлению Расула Кушербаева, якобы находятся в неравных относительно друг друга условиях, UzAuto Motors сообщил следующее:

«Объективный анализ, проведенный компанией, показал избыточность числа автосалонов наряду с их высокой концентрацией на относительно небольших территориях и низкой эффективностью многих точек продаж. Для оздоровления ситуации разработана программа взаимодействия с действующими дилерами, нацеленная на рост уровня их сервиса. По той же логике ко всем без исключения новым претендентам на включение в партнерскую сеть UzAuto Motors предъявляются новые требования как в части уровня обслуживания клиентов, так и в части торговых условий. И, разумеется, это никак не влияет на конечную цену для потребителя».

UzAuto Motors также отвечает на заявление депутата о том, что «продажу автомобилей в рассрочку через специальные акции компания UzAuto Motors осуществляла только через ООО Autosanoat Invest, где она является учредителем. Другие дилеры не имели права проводить такие акции напрямую».

«И это именно то, что можно назвать апофеозом демагогии и откровенной лжи: АО UzAuto Motors не является и никогда не являлось учредителем Autosanoat Invest, который на 100% принадлежит АО „Узавтосаноат“, — подчеркивает пресс-служба компании. — Кроме того, UzAuto Motors в принципе не проводит акции, а лишь производит автомобили, которые затем реализуют в своих автосалонах дилеры. Дилеры, в свою очередь, могут проводить любые акции в рамках действующего законодательства и собственной фантазии. Autosanoat Invest придумал и разработал ряд собственных акций, но любое другое из почти сотни дилерских предприятий имеет ровно те же права. Более того: активно этими правами пользуются, изобретая свои акции вплоть до бесплатных розыгрышей автомобилей».

«Бесспорно, UzAuto Motors знала разные времена и разные подходы к управлению, — резюмировали представители автопроизводителя. — При этом как минимум в последние два года компания строит свою деятельность на основе открытости и уважительного диалога с потребителем. Руководству компании лучше, чем кому бы то ни было, известно о недостатках, накопившихся за десятилетия работы в иных условиях, и эти недочеты последовательно устраняются, что, хочется надеяться, не остается без внимания народа».

В UzAuto Motors заявили, что компания открыта для конструктивной критики, «однако не станет терпеть ни голословных обвинений, ни, тем более, оскорблений».

«Если компания в чем-то не права, то готова к работе над ошибками, но соответствующее заключение мы ожидаем получить от уполномоченного государственного органа», — заявили в компании.