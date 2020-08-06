С 1 января 2021 года государственные органы и организации будут не вправе требовать от граждан при предоставлении государственных социальных услуг и помощи предоставления ряда справок. Перечень таких справок перечислен в постановлении президента Узбекистана об автоматизации государственных социальных услуг от 4 августа.

В числе таких справок:

справка о регистрации по месту постоянного жительства;

справки о составе семьи, числе детей и их возрасте, свидетельство о рождении, свидетельство о смерти, свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака;

справки о наличии и техническом состоянии автотранспортных средств;

справки об официальных доходах семьи (членов семьи);

справки о наличии недвижимого имущества, объеме недвижимого имущества, бонитете находящейся в пользовании земли;

справки о предоставлении статуса ищущего работу, безработного, занятого на общественных работах;

справки о доходах в виде пенсий и пособий, а также подтверждающие факт признания лица инвалидом I и II группы;

справки о наличии заболевания, временно не позволяющего осуществлять трудовую деятельность, наличии группы инвалидности, наличии члена семьи, нуждающегося в постоянном уходе;

справки о наличии банковской пластиковой карточки, отправки платежей и ведомостей, отчеты о выплаченных средствах, денежных переводах, поступивших на имя членов семьи, остатке средств на банковских пластиковых карточках;

справки о фактических операциях с ценными бумагами, осуществленных членами семьи, а также получении дивидендов;

справки о зачислении в состав студентов, размере стипендии, форме обучения (очное, заочное), виде обучения (государственный грант, платный контракт).

Как сообщалось ранее, постановление также предусматривает, что с 1 сентября поэтапно по всей стране рассмотрение заявлений о назначении и процесс назначения социальных пособий будет осуществляться в рамках информационной системы «Единый реестр социальной защиты». Последний также будет обмениваться информацией с «Единым электронным архивом ЗАГС», что позволит определять состава семьи заявителей по вопросам соцзащиты онлайн.

Документ также содержит перечень социальных услуг и помощи, оказываемых бесплатно или на льготных условиях семьям, зарегистрированным в «Едином реестре социальной защиты» в качестве малообеспеченных семей.

Среди них:

освобождение от родительской платы в государственных дошкольных образовательных учреждениях;

оплата родительского взноса в размерах, установленных в дошкольных образовательных учреждениях;

освобождение от уплаты арендной платы за учебники в средних общеобразовательных школах;

предоставление зимней одежды учащимся средних общеобразовательных школ;

освобождение от расходов за питание учащихся средних общеобразовательных школ, специализированных на обучении отдельным предметам;

освобождение от расходов за обучение в школах искусств, музыкальных школах, центрах «Баркамол авлод» и других внешкольных образовательных учреждениях;

обеспечение протезно-ортопедическими изделиями инвалидов-членов малообеспеченных семей;

получение направления (ордера) на оказание бесплатной специализированной (амбулаторной или дневной) медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях.

При этом в постановлении отмечается, что лица и малообеспеченные семьи, зарегистрированные в «Едином реестре социальной защиты», вправе получать вышеперечисленные услуги и льготы без предоставления дополнительных документов и справок.

Подробнее о «Едином реестре социальной защиты» — в нашем предыдущем материале.