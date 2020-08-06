Главное управление внутренних дел Ташкента прокомментировало видеозапись в социальных сетях, на которой запечатлена женщина, находящейся на опорной стойке высоковольтной линии электропередачи.

В сообщении говорится, что 6 августа несущие службу в Алмазарском районе инспекторы профилактики А. Каримов и З. Жабборберганов, а также сотрудники автоэкипажа патрульно-постовой службы на Малой кольцевой автодороге заметили женщину, поднявшуюся на опорную стойку высоковольтной ЛЭП.

«При этом женщина сообщила собирающимся вокруг людям о своем намерении подвергнуть собственную жизнь опасности, спрыгнув с высоты», — говорится в сообщении.

Сотрудники ГУВД совместно с оказавшимся поблизости специалистом пожарно-спасательной части №8 Сергелийского района рядовым Ш. Нурмухамедовым поднялись к женщине и спустили её вниз, после чего доставили в ОВД №6 УКД ОВД Алмазарского района.

Личность женщины установлена — это 36-летняя Д. У., уроженка Ферганской области, временно проживающая в Алмазарском районе. В настоящее время с женщиной работает психолог.