Президент Шавкат Мирзиёев 6 августа провел совещание по вопросам организации приема в этом году в высшие образовательные учреждения и подготовки к 2020/2021 учебному году. Как сообщалось ранее, вступительные экзамены на 2020/2021 учебный год в пройдут в открытых центральных стадионах Ташкента и областных центров.

Кроме того, на совещании отмечена необходимость привлечения талантливых профессоров и преподавателей для обогащения учебного процесса качественными учебными ресурсами.

Определено, что к 25 августа Министерство высшего и среднего специального образования создаст цифровое методическое обеспечение теоретических и практических занятий, а также адаптированные к дистанционному обучению учебные программы по всем предметам, которых насчитывается более 7200.

В не менее 35 государственных вузах обучение на первом курсе будет организовано по кредитно-модульной системе, говорится в сообщении.

«Опыт развитых стран показывает, что без адаптации учебных заведений к требованиям времени трудно достичь научных и технологических успехов», — сказал Шавкат Мирзиёев.

В связи с этим в текущем году минимум 5 вузов Узбекистана пройдут процесс трансформации в сотрудничестве с престижными зарубежными университетами. При этом будут усовершенствованы структура и технологии обучения, в результате вузы будут преобразованы в научные учреждения, способные предоставлять современное образование и внедрять инновации.

По завершении совещания глава государства лично побеседовал с ректорами вузов республиканского значения, дал ответственным лицам конкретные указания по решению озвученных проблем и предложений.

Ранее профессор Бастиан Бауманном, один из ведущих международных экспертов в области обеспечения качества образования, в интервью «Газете.uz» рассказал, что кредитная система, которая работает в Европе, отличается от того, что имеется в виду в Узбекистане.