Видеорепортаж «Внутри огромного лагеря мигрантов в степи», снятый изданием Mash, опубликован на Youtube 5 августа. На видео показан лагерь в степи в Самарской области, на шоссе, недалеко от российско-казахстанской границы, где в самодельных палатках из веток, картонных коробок и целлофана ютятся мигранты из Узбекистана — мужчины, женщины и дети, — ожидающие возможности уехать поездом через Казахстан домой.

На видео десятки людей рассказывают, как вот уже 25 дней находятся на этом месте под открытым небом без каких либо бытовых условий. С продуктами и водой помогают прихожане расположенной неподалёку Большечерниговской мечети. Но некоторые из людей нуждаются в срочной медицинской помощи и все ждут отъезда домой.

Как отмечается в репортаже, по соседству со стихийным лагерем на шоссе есть лагерь с лучшими условиями: крепкими палатками, туалетом — он построен администрацией Большечерниговского района. Там есть медики, и они оказали помощь некоторым людям из стихийного лагеря. Но многие мигранты не хотят перебираться в благоустроенный лагерь, так как это может затянуть их пребывание на границе и отъезд домой.

Мигранты часто рассказывают о коррупции при распределении мест и продаже билетов на поезд в Узбекистан, говорится в видеорепортаже Mash. Каждый день в лагере составляли списки жителей, по ним должны были отправить людей на родину. Записавшихся сажали на автобусы, везли на Самарский вокзал. Но в поезд пускали других людей — тех, кто заплатил больше стандартной цены, — а людей из списка везли обратно в степь.

Люди на видео рассказывают, что сначала цена была 4500 рублей, затем — 9500 рублей, билеты продавали тому, кто даёт больше. Они не знают, кто распоряжается отправкой, билетами и местами. Мигрант рассказывает, что отъезжающих из лагеря на вокзал сажали в автобусы, выдавали номерки — номер автобуса и номер места, однако потом привозили обратно. Из одного автобуса, где все люди должны были уехать, в лагере осталось 6 человек, а из другого — почти 80% остались. Вместо них в поезд попали люди, приезжающие не из лагеря.

Также мигранты рассказали журналистам Mash, что кто-то из блогеров или журналистов приезжал и снял видео пустой территории, написав, что лагеря уже нет, все люди уехали.

«Местные жители с большим пониманием относятся к людям, которые к ним приехали, к мигрантам… Местная администрация делает всё, что может», — отмечается в видео.

Ранее сообщалось, что около 1000 граждан Узбекистана, находящихся в Большечерниговском районе Самарской области, готовы утром 7 августа за свой счет отправиться на родину на организованном для них поезде, однако конкретной даты и деталей организации поезда пока нет.