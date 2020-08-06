Пандемия COVID-19 оказывает длительное негативное влияние на сферу образования, качество человеческого капитала и социально-экономическое развитие в странах Центральной Азии, где учащиеся дети и молодежь составляют почти половину всего населения, говорится в релизе Всемирного банка.

Кризис ставит под угрозу будущие доходы подрастающего поколения. Прогнозируется увеличение уровня функциональной безграмотности среди подростков, то есть растет число учеников, которые не могут использовать навыки чтения, письма и математики для эффективного участия в жизни общества, предупреждают эксперты ВБ.

До пандемии образование в Центральной Азии уже сталкивалось с рядом проблем, отмечают в ВБ. В частности, с трудностями в устранении образовательной бедности, предоставлении равных возможностей уязвимым учащимся и продвижении инклюзивности. В среднем ученики из стран ЦА отставали от своих сверстников в Европе на полтора года обучения.

«Особенную обеспокоенность вызывает рост неравенства, или разрыва, в обучении между учащимися из семей с разным уровнем дохода, — подчеркивается в релизе. — Это происходит из-за ряда факторов, включая разницу в доступности дистанционного обучения и учебных материалов для учителей и учащихся, а также в поддержке преподавателей и вкладе семьи в домашнее обучение».

Пандемия COVID-19 обострила проблемы обучения, так как закрытие школ приведет к еще более негативному воздействию на самые уязвимые категории, включая учащихся из малоимущих семей, из отдаленных районов, меньшинств и лиц с особыми потребностями, считают эксперты.

«Пандемия коронавируса наносит системе образования и обучения удар такой разрушающей силы, что последствия будут ощущаться на десятилетия вперед, включая экономические потери в размере 44 млрд долларов США только в Центральной Азии. И это не самый пессимистический сценарий», — отметила ведущий специалист в сфере образования Всемирного банка в ЦА Айша Вауда.

В ВБ рекомендуют при разработке планов по ликвидации последствий пандемии оказывать первоочередное внимание вопросам образования. Страны, по мнению экспертов, должны сохранить бюджеты на образование, повысить качество удаленного обучения, обеспечить гибкость в образовательных программах с упором на компетенции и навыки, а не только на знания, разработать эффективные стратегии по устранению отставания в обучении, методы оценки и дополнительные часы, чтобы компенсировать потери в обучении.

«По мере того, как у педагогов сформируется понимание потерь в обучении каждого ребенка, потребуется разработка специальных образовательных планов, направленных на устранение отставания. Особое внимание следует уделить учащимся в наибольшей степени пострадавшим от закрытия школ», — говорится в релизе.

ВБ также рекомендует странам региона обеспечить развитие цифровых навыков среди учащихся, молодежи и преподавателей, и предоставить больше возможностей для интерактивной работы педагога с учеником на различных платформах удаленного обучения.