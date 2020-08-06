Несмотря на сложную экономическую ситуацию во всем мире, компания Artel активно продолжает развиваться и осваивать новые рынки за границей. Новым партнером компании стала сеть магазинов Sulpak в Казахстане. Теперь качественная бытовая техника по приятным ценам доступна в большей части страны.





На сегодняшний день Artel является одним из ведущих производителей крупной бытовой техники в Средней Азии. Компания производит более 20 видов бытовой техники, которая пользуется высоким спросом не только на внутреннем рынке, но и за рубежом. Продукция Artel экспортируется в Российскую Федерацию, Украину, Грузию, Молдавию, Кыргызстан, Афганистан, Таджикистан, Азербайджан, а также в Казахстан. Так, в 2019 году только в Казахстан была экспортирована техника на сумму более 20 млн долларов США.

Теперь в Казахстане продукция Artel доступна в крупной сети по продаже бытовой техники и электроники Sulpak. Такой договоренности удалось достичь после долгих переговоров между представителями компаний.





Сеть магазинов Sulpak имеет более 130 магазинов в 38 городах Казахстана и 2 городах Кыргызстана. Годовой оборот сети составляет около 1 млрд долларов, а доля рынка в Казахстане равна примерно 30%.

Общая сумма сделки составляет 30 млн долларов сроком на три года. Продукция более чем на 1 млн долларов готова к реализации, всего за этот год планируется реализовать продукцию на 8 млн долларов. В списке реализованной продукции в том числе находятся газовые плиты, холодильники и стиральные машины. В матрицу техники сети магазинов Sulpak также добавляются электрические водонагреватели производства Artel. Вышеуказанные цифры ясно отображают, насколько популярна и востребована продукция Artel на рынке Казахстана.

Постоянное улучшение качества продукции и внедрение современных технологий дают свои плоды: Artel уверенно развивается и осваивает новые рынки. Уже в ближайшем будущем компания начнет сотрудничество еще с двумя странами.

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