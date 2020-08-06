Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР) выделит Узбекистану льготный заём в 46,2 млн долларов и грант в 800 тысяч долларов, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли.

Соглашение о финансировании на общую сумму в 47 млн долларов подписали заместитель премьер-министра — министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и президент МФСР Жильбер Унгбо. Подписание прошло 4 августа посредством видеоконференцсвязи.

Финансирование предоставляется в рамках второй фазы проекта «Диверсификация и модернизация сельского хозяйства», который реализуется на территории Андижанской, Наманганской и Ферганской областей.

Проект предусматривает создание современных теплиц, интенсивных садов, внедрение экологически чистых и водосберегающих технологий, повышение уровня механизации производства, наращивания перерабатывающих мощностей и расширения складских помещений в регионах Ферганской долины, уточняется в сообщении.

Ожидается, что проект окажет благоприятное воздействие на рост доходов более 375 тысяч жителей региона за счет повышения производительности труда в сельскохозяйственном производстве, внедрению современных методов ведения сельского хозяйства и создания дополнительных рабочих мест в сельской местности, отметили в МИВТ.

МФСР — специализированное учреждение ООН, основной задачей которого является мобилизация финансовых ресурсов для увеличения производства продовольствия и улучшения положения с питанием населения в развивающихся странах. С 1977 года фонд предоставил порядка 10 млрд долларов в виде льготных займов и грантов в рамках финансирования более 700 программ и проектов в 90 странах мира.

Портфель проектов МФСР в Узбекистане состоит из четырех проектов на общую сумму 139,5 млн долларов, из которых один проект на 28,3 млн долларов, направленный на поддержку развития плодоовощного сектора в стране, был реализован в 2019 году. Остальные проекты, ориентированные на развитие сельского хозяйства и цепочек добавленной стоимости в секторе молочной промышленности, находятся на стадии реализации.