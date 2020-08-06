Количество случаев коронавируса, выявленных в Узбекистане, по итогам 5 августа составило 27793, увеличившись за день на 746 (как и днем ранее), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Все новые случаи подтверждены среди населения.

Число выздоровевших пациентов выросло на 732 и достигло 18783, что составляет 67% от всех зарегистрированных заболевших.

В течение дня Минздрав сообщил о 6 случаях смерти пациентов с COVID-19: 3 — в Ташкенте и по 1 — в Ташкентской, Бухарской и Кашкадарьинской областях. Общее число умерших пациентов, по статистике министерства, составляет 171.

Сейчас на лечении в медучреждениях находится 8839 человек, состояние 799 из них тяжелое, 228 — крайне тяжелое.

Источник: Минздрав.