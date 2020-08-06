Количество случаев коронавируса, выявленных в Узбекистане, по итогам 5 августа составило 27793, увеличившись за день на 746 (как и днем ранее), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Все новые случаи подтверждены среди населения.
Число выздоровевших пациентов выросло на 732 и достигло 18783, что составляет 67% от всех зарегистрированных заболевших.
В течение дня Минздрав сообщил о 6 случаях смерти пациентов с COVID-19: 3 — в Ташкенте и по 1 — в Ташкентской, Бухарской и Кашкадарьинской областях. Общее число умерших пациентов, по статистике министерства, составляет 171.
Сейчас на лечении в медучреждениях находится 8839 человек, состояние 799 из них тяжелое, 228 — крайне тяжелое.
Источник: Минздрав.
Artem Tom
Каждый день 700+ случаев? Я отвечаю, они делают одно и то же количество тестов ежедневно, где-то по 25 тысяч.
Artem Tom
Если бы у МинЗдрава хватило ума публиковать ежедневное количество тестов вместе с этой статистикой, мы бы имели полное представление о доли зараженных. Но мы не знаем, потому что кое-кто лио не умеет, либо не может подсчитать количество проводимых тестов. А без этого вся эта статистика не стоит и выеденного яйца.
Valeri Babichev
Шестой раз подряд умирает по 6 человек. Когда услышим правду? Не надоело врать?
Алексей Данилов
Завтра столько же будет выявлено. И мы выйдем на очередное плато)). Главное не слететь в очередной раз с этого плато. Сейчас на лечении в медучреждениях находится 8831 человек, состояние 619 из них тяжелое, 155 — крайне тяжелое. за 4 августа. Сейчас на лечении в медучреждениях находится 8839 человек, состояние 799 из них тяжелое, 228 — крайне тяжелое. За 5 августа. Становится хуже невооруженным глазом видно.