Чем больше нагревается планета, тем больше городов приходят к выводу о необходимости новых способов снижения температуры и защиты людей в городах, пишет ЮНЕП (Программа ООН по окружающей среде).

«Охлаждение особенно важно для городов с высокими температурами, где ситуация усугубляется эффектом городского „острова тепла“ — бетон и асфальт поглощают солнечную энергию, отдавая ее в виде тепла, при этом надолго задерживая его даже после захода солнца. Повышает температуру в городах отработанное тепло от двигателей и другого энергопотребляющего транспортного оборудования, промышленности и охлаждения помещений», — говорится в материале.

Стандартное решение для охлаждения в городах — рост числа кондиционеров, однако оно влечет за собой проблемы, указывают эксперты. Энергоемкое охлаждение способствует глобальному потеплению. Ожидается, что число используемых охлаждающих устройств вырастет с 3,6 миллиардов сегодня до 9,5 миллиардов к 2050 году.

Городские меры значительно смягчают последствия теплового удара, считают в ЮНЕП. В обычный солнечный летний полдень чистая белая крыша, отражающая 80% солнечного света, останется на 30 градусов Цельсия прохладнее, чем серая крыша, которая отражает только 20% солнечного света. По оценкам Международного энергетического агентства, хорошо спроектированные города могут сэкономить 25% энергии, используемой ими для отопления и охлаждения.

«В ЮНЕП рассматриваются возможности городского планирования и проектирования, которые в большинстве своем представляют собой пассивные решения, возвращающие природу в город, — отметила руководитель направления работы ЮНЕП, посвященной вопросам городов, Мартина Отто. — Благодаря системе объединенных между собой зеленых насаждений, а также озеленению фасадов и крыш и содействию пассивному проектированию зданий, города могут модернизировать традиционное строительство и снизить температуру».

Так, власти Мельбурна в Австралии, к примеру, планирует массово увеличить городские леса для улучшения качества воздуха, создания тени и снижения потребности в механическом охлаждении. В Милане к 2030 году предусмотрена посадка трех миллионов саженцев для снижения температуры в городах на 2 градуса Цельсия.

Во Франкфурте для естественного охлаждения растений вокруг города установлены «зеленые гостиные». Для экономии энергии и средств, города, от Стокгольма до Токио, обращаются к современному районному охлаждению, отмечается в материале.