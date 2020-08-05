20 июля министр сельского хозяйства Узбекистана Жамшид Ходжаев прокомментировал ситуацию вокруг предприятия Sulton Tex Group, которое подало в суд на него и других членов правительства. Глава Минсельхоза отметил, что интересы фермеров так же важны, как и интересы крупного предприятия. При этом он признал, что в стране до сих пор нет нормативно-правовой базы, определяющей права и обязанности всех участников кластерной формы производства. Исполнительный директор Sulton Tex Group Нурбек Эргашев ответил на доводы Жамшида Ходжаева и привел свои аргументы. «Газета.uz» публикует текст заявления предпринимателя.

Прошло уже 100 дней с момента начала этой истории и направления нашего обращения в Кабинет Министров, Генеральную прокуратуру. Первым отреагировал министр сельского хозяйства.

Правильно ли говорить, что СМИ на нашей стороне? Давайте для разъяснения ситуации проведем пресс-конференцию, где также примет участие рабочая группа из 16 представителей. Может, это обеспечит прозрачность в решении вопроса?

Что вы имеете в виду под нарушением прав и интересов фермерских хозяйств? Мы не нарушили интересы ни одного фермера. Все, что мы делали, были направлено для повышения благосостояния народа и развитие экономики.

Соберите из всей республики честную и нейтральную рабочую группу, давайте исследуем с помощью дронов орошаемые земли. Мы просим полной инвентаризации земель в Каршинском районе. Тогда наглядно увидим, насколько эффективно эти земли используются. Тогда и станет ясно, чьим интересам и карманам служат эти земли.

Так, почему основная часть фермеров заявляет о желании работать с кластером, своими руками подписывают [контракт], а сегодня ставит печати на бланки, которые раздаются хокимиятом в качестве образца? Пусть попробуют не поставить, вы разве позволите им? Тогда у фермера найдут какие-то недостатки, окажут давление с угрозой изъятия земли.

Но честные, смелые фермеры тоже выразили свое мнение, большинству из них пригрозили, что отберут земли. Для фермера отдать землю — это словно отдать свою жизнь. Если хотите узнать настоящее мнение фермера, несложно провести закрытое голосование и определить это.

Годами интересы фермеров не нарушались, а проработав всего лишь год с кластером, сразу интересы нарушились?

Фото: Пресс-служба президента.

Такая забота достойна похвалы. Президент предложил кластеры с целью кардинального реформирования сельского хозяйства, внедрения новых технологий, обновления производства, полной переработки выращенной продукции и производства готовой продукции. Вы против этого? Или есть какие-либо возражения?

Мы считаем, что перед принятием этого решения был проведен глубокий анализ. Создание добавленной стоимости, новых рабочих мест, рост объема экспорта — разве это не есть интересы народа? Разве не это требование сегодняшнего дня? Если для кластеров нет нормативно-правового документа, в чем наша вина?

Говорите, что фермеры — это дешевая рабочая сила, доступный ресурс. Думаете, мы покупаем выращенный хлопок бесплатно или по дешевой цене? Фермеры только-только начали чувствовать свободу, избавляться от химии с припиской, станций распределения топлива, удерживающих объемы, машинно-тракторных парков, которые не выполняют агротехнические мероприятия, но пишут, что выполнили. Кроме того, [при работе с кластером] была организована своевременная и качественная поставка, налажена индивидуальная работа с каждым фермером. Главное — деньги за сданную продукцию получили вовремя, без каких-либо препятствий и вымогательств до 31 декабря.

Вам не хватает такой коррумпированной системы, как хлопковая промышленность?

Разве не хорошо, когда для фермера есть гарантированный покупатель, рынок? Да, вы говорите, чтобы фермеры получали кредиты на свои расчетные счета, чтобы они свободно распоряжались средствами, согласен с этим. Тогда у них повысится и ответственность, будут разумно тратить деньги, конечно же, если вы не будете вмешиваться в их счета, как со счетами кластеров.

Для нас выгодно, чтобы фермер, имеющий материально-техническую базу, получал высокий урожай, мы приветствуем это, но не у всех фермеров есть такие возможности, у них короткие руки, и виновата в этом система, в которой вы работаете. Вам не стоит исходить из позиции клеветников, которые заставили говорить 5−6 фермеров, а лучше взглянуть на это глазами молодого, энергичного, современного министра, который стремится к инновациям, развитию. Если мы не будем перерабатывать сельскохозяйственную продукцию, в этой сфере не будет развития. Думаю, вы это прекрасно понимаете, но так ли сложно хотя бы раз осмелиться и сказать, что ради благополучия нашего народа, а также для развития нашей страны вы совершили ошибку?

Не стоит снова совершать ошибки, чтобы скрыть другие ошибки. Бешкентский хлопковый завод продали с условием выплаты в течение 5 лет, условия договора не нарушены, вовремя производим платежи? Почему тогда в отчете совещания указано о возвращение завода? На этой территории мы построили новый завод, создаем лабораторию сертификации качества, для сокращения расходов производства мы планируем реализовать подряд несколько проектов и строим городок, который охватит все эти процессы. Это целая цепочка производства, о которой говорит президент. А вы пытаетесь ее оборвать.

В 2019 году кредитные средства, направленные на выращивание хлопка, были перераспределены на пшеницу, в итоге фермер задолжал более 7 млрд сумов. Наконец-то вы признали, что от нас требовали направить деньги на подкормку пшеницы и ремонт комбайнов. Написали, что это просили фермеры. На самом деле фермеры просили нас не перенаправлять средства, говорили, что они будут растрачены зря.

Вы говорите, что Sulton Tex имеет задолженность в размере 7 млрд сумов, обоснуйте эти слова. На самом деле, это фермеры должны Sulton Tex 7 млрд сумов. Вы наверняка не будет силой заставлять нас признать факт задолженности. Господин министр, не очень хорошо распространять необоснованные слухи в СМИ.

Очень красиво сказано про организацию фермерской кооперации. То говорите про оптимизацию, то про превращение кластера в кооперацию. В постановлении президента (ПП-4633) говорится, что кооперация организуется на территориях, не охваченных кластерами. Столько лет машинно-тракторные парки оказывали услуги, никому до этого не было дела. Даже если техника кластера стоит дешевле [для аренды], вы пытаетесь показать это в плохом свете. Ведь можно изучить услугу каждой техники, документы ведь не сгорели, они есть и у фермеров. Обоснуйте каждую вашу претензию.

Фото: Sulton Tex Group.

Вы приостановили деятельность SultonTex Group [в качестве хлопоково-текстильного кластера]. Что теперь будет с хлопкоочистительным заводом, маслозаводом, биолабораторией, лабораторией сертификации качества, сельскохозяйственной техникой? Кто будет платить за агрегаты, минеральные удобрения на складе, стимуляторы, резервы дефолиантов?

В результате этих незаконных действий до сегодняшнего дня предприятию нанесен ущерб в 10,7 млрд сумов, 490 созданных рабочих мест стали вакантными.

Ваши действия очень опасны, и если промолчать, то нас могут даже превратить в преступников. Потому что без уведомления начали проверять оборот средств на нашем банковском счете. Чего хотят добиться? Хотят, чтобы около 1000 наших сотрудников перестали работать и пострадали в условиях пандемии в нашей стране?

Разве 1000 сотрудников не означает 1000 семей, жизнь около 5000 людей? Как бы ни было сложно, мы стараемся сохранить объемы производства, рабочие места и продолжаем экспортировать на более 1 млн долларов, завозим в страну валюту, стараемся протянуть руку помощи около 5000 людей в период пандемии.

Все наши заявления обоснованы, поступающую валюту, нашу организационную работу видят и банк, и хокимият, и другими соответствующие организации. Кто этого не видит?

Напомним, руководитель Sulton Tex Group Нурбек Эргашев подал жалобу в суд на заместителя премьер-министра Уктама Барноева, министра сельского хозяйства Жамшида Ходжаева и его первого заместителя министра Шухрата Тешаева. Он попросил суд признать незаконными некоторые действия вышеуказанных и других должностных лиц. Речь идет о поручении и принуждении Sulton Tex Group направить 5,6 млрд сумов кредитных средств, выделенных банком для выращивания хлопка-сырца, на подкормку пшеницы и ремонт зерноуборочного комбайна («Газета.uz» подробно писала об этом). Кроме того, предприниматель указал на «необоснованные» данные о деятельности предприятия на совещании в Кабинете Министров 8 апреля, что привело к исключению Sulton Tex Group из перечня хлопково-текстильных кластеров и созданию вместо него кооперации, изъятию здания хлопкоочистительного завода и других сооружений.

На последнем заседании 4 августа прокурор попросил суд удовлетворить жалобу предпринимателя против членов правительства. Следующее заседании состоится 6 августа.

Компания ранее подавала в суд на хокима Каршинского района Максуду Мустафаеву и добилась частичного удовлетворения жалобы. Но против выступил районный Кенгаш народных депутатов, возглавляемый хокимом. 10 июля Кашкадарьинский областной суд начал рассматривать решение районного суда в рамках апелляционной жалобы хокимията и кооперации и протеста прокуратуры Каршинского района, однако 21 июля предприниматель проиграл процесс.