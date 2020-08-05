Дом узбекско-таджикской дружбы открылся в Риштанском районе Ферганской области, сообщило информационное агентство «Дунё».

На открытии дома декламировались стихи Алишера Навои и Абдурахмона Джами как образец дружбы межу узбекским и таджикским народами, который объединяет религия, схожие культура, традиции и обычаи, говорится в сообщении агентства.

Хоким Ферганской области Шухрат Ганиев отметил, что дом станет центром духовности, где будут проводится культурные вечера, поэтические чтения и просветительские беседы.