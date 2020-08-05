В Ташкенте и ряде регионов Узбекистана в 13:18 5 августа ощущалось землетрясение, эпицентр которого находился в Таджикистане.

По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, магнитуда землетрясения в эпицентре составила 5, глубина — 10 км.

Расстояние от эпицентра и сила подземных толчков на территории Узбекистана:

  • Ташкент (181 км) — 3 балла;
  • Наманган (113 км) — 4 балла;
  • Андижан (143 км) — 3 балла;
  • Фергана (83 км) — 4 балла;
  • Гулистан (177 км) — 3 балла;
  • Джизак (255 км) — 3 балла;
  • Самарканд (336 км) — 2 балла;
  • Термез (453 км) — 2 балла;
  • Карши (458 км) — 2 балла;
  • Навои (464 км) — 2 балла.