Правительство Узбекистана постановлением от 4 августа установило размеры материального поощрения работникам центров COVID, которые образованы при центральных и семейных поликлиниках, в период борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщило Министерство юстиции.

Согласно документу, вместо ежедневной доплаты в размере 6% от месячного должностного оклада персонал центров COVID будет каждый месяц получать поощрительные выплаты в следующих размерах:

врачи — 2,5 млн сумов;

средние медицинские работники — 1,5 млн сумов;

младшие медицинские работники — 1 млн сумов;

другие работники — 500 тысяч сумов.

Ежедневная 6-процентная надбавка от месячной зарплаты медицинским, санитарно-эпидемиологическим и другим работникам на время их привлечения к борьбе с коронавирусом была введена указом президента от 19 марта.

Ранее работникам всех бригад скорой медицинской помощи на период действия усиленного карантинного режима также установили ежемесячные надбавки вместо суточных выплат.

По данным Министерства финансов, на 17 июля из Антикризисного фонда на специальные поощрительные выплаты медицинским и другим сотрудникам, лечащим пациентов с коронавирусом, а также 6-процентные ежедневные надбавки привлеченным к карантинным мероприятиям выделен 301 млрд сумов.