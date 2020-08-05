Оставаясь дома и играя в любимые игры, можно стать владельцем миллионов. Министерство физической культуры и спорта Республики Узбекистан проводит соревнования по киберспорту. Призовой фонд конкурса растет день ото дня и уже достиг 110 млн сумов.

Теперь каждый может стать владельцем миллионов, приняв участие в онлайн-соревнованиях. Еще есть возможность зарегистрироваться на Minsport eSports Cup и принять участие в сенсационном соревновании по киберспорту.

Последний день регистрации — 5 августа.

Дополнительную информацию можно узнать в Telegram.

Также прямую трансляцию турнира можно посмотреть на официальном YouTube-канале Федерации электронного спорта Узбекистана.

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