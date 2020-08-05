Три виллы на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе (США, Калифорния) общей стоимостью 18,9 млн долларов одновременно выставлены на продажу. Как сообщает издание Variety, объектами через другие компании владеют младшая дочь первого президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева и ее супруг Тимур Тилляев.

Стоимость объектов варьируется от 5,995 млн до 6,495 млн долларов. Они были приобретены в рамках отдельных сделок в 2014 году за 16,1 млн долларов. Предполагается, что семья не использовала виллы для проживания, а сдавала их в аренду.





Variety отмечает, что самой дорогой недвижимости из списка — стоимостью почти 6,5 млн долларов — в 2007—2014 годах владел бывший американский футболист Реджи Бушу, который некоторое время проживал там с Ким Кардашьян (пара рассталась в 2010 году). В трехэтажной вилле имеются лифт, кинотеатр, кухня и бассейн со спа-салоном. Главной особенностью объекта называется панорамный вид на окрестности.





Второй и третий дома оцениваются в 6,4 млн и 6 млн долларов соответственно.

Согласно данным издания, Лола Каримова-Тилляева и Тимур Тилляев проживают в особняке площадью 4,4 га в Беверли-Хиллз, который был куплен в 2013 году за 33 млн долларов.

Отмечается, что дом был построен девелопером Мохаммедом Хадидом, отцом супермоделей Беллы и Джиджи Хадид. Он находится недалеко от парфюмерного магазина Лолы Каримовой-Тилляевой «Гармонист». На ее сайте указано, что она является основателем этого парфюмерного бренда.

Фото: Instagram/Lola Karimova-Tiillyaeva.

По информации издания, семья также владеет недвижимостью в Париже и Швейцарии. Поместье на одной из самых престижных улиц Женевы было куплено за 47 млн долларов.

Variety пишет, что состояние Тилляевых происходит главным образом от владения торговым центром «Абу Сахий» (ныне принадлежит Tashkent Trade Center). По сообщениям, только в 2013—2014 годах центр принес им 127 млн долларов прибыли. Reuters сообщал, что владелец «Абу Сахий» сменился в конце 2017 года.

В начале марта 2018 года телеканал «Узбекистан 24» сообщил, что государственный бюджет в 2016−2017 годах недополучил от прибыли «Абу Сахий» 439 млрд сумов (около 54 млн долларов по курсу ЦБ на то время), которые были выведены за границу. Отмечалось, что после преобразования в «Тошкент савдо маркази» и привлечения иностранного инвестора (AKA PETROLEUM, Германия) поступления в бюджет увеличились.