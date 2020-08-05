Страхование — услуга для Узбекистана не новая. Но все ли знакомы с накопительным страхованием жизни? Клиенты часто спрашивают страховщиков: «Куда инвестировать, чтобы накопить?». Заместитель генерального директора страховой компании New Life Insurance Наталья Борисова рассказала об особенностях накопительного страхования жизни, и почему этот продукт особенно актуален в период пандемии.

В чем ключевая особенность и преимущества накопительного страхования?

New Life Insurance осуществляет свою деятельность в сфере страхования жизни и здоровья на рынке Узбекистана с 2014 года. Основной задачей компании является предоставление высокопрофессиональной страховой защиты финансовых интересов населения и предприятий.

Разрабатывая программу накопительного страхования, компания понимала, что у клиента есть конечная цель — накопить денежные средства на определенные цели. Например, на приобретение дома или машины, обучение ребенка или путешествие.

Программа накопительного страхования жизни — это инструмент, проверенный временем и пользующийся популярностью в западных странах, в том числе для оптимизации своих расходов и сокращения налоговых отчислений.

Что нужно сделать, чтобы начать копить?

Определить сумму, которую необходимо накопить, заключить договор и выплачивать страховые взносы. По истечении срока договора компания перечислит клиенту накопленную сумму и бонус.

Какие преимущества у накопительного страхования?

Программа накопительного страхования жизни сочетает в себе функции страхования и накоплений. Это позволяет не только копить деньги, но и защитить себя и свою семью на случай непредвиденных обстоятельств. То есть можно откладывать деньги на что-то важное в течение определенного времени. Все это время жизнь клиента будет застрахована.

Размер взносов и выплаты можно выбирать самостоятельно. У клиентов есть возможность оплачивать страховые взносы как им удобно: раз в месяц, квартал или год. Минимальный срок договора может быть один год, а максимальный — 20 лет или даже больше.

Чем отличается накопительное страхование от других видов вкладов?

Налоговые льготы дают этому страховому продукту значительное преимущество перед другими финансовыми инструментами, включая банковские депозиты. В соответствии с Налоговым кодексом при направлении части зарплаты на накопительное страхование жизни не удерживается подоходный налог (12%). Например, если был заключен договор страхования на 12 месяцев и ежемесячно перечисляется из зарплаты 1 млн сумов, то за 12 месяцев экономия по налогу составит 1,44 млн сумов. По истечении периода клиент получит 12,48 млн сумов — 12 млн сумов и бонус 4% от страховой компании.

А если бы клиент не заключал договор и получал 1 млн сумов каждый месяц, то за минусом налогов за 12 месяцев его полученная сумма составила бы 10,56 млн сумов. И даже если бы он ежемесячно вкладывал 880 тысяч сумов (1 млн сумов с вычетом 12% налога) в банк, то чтобы получить через 12 месяцев 12,48 млн сумов, банк должен установить ставку 34%. Ни один банк не даст таких процентов, средняя ставка по депозитам сегодня — 18%. Как видно, разница сама за себя говорит.

Другими словами, если рассчитать доходность и сравнить с банковскими вкладами, то получается так: клиент ежемесячно в течение 12 месяцев вкладывает деньги в банк и получает 9,8% дохода. Это при том, что банки сегодня дают ставку по депозитам в размере 18% годовых.

А если данную сумму с учетом налоговых льгот переводить на договор накопительного страхования жизни, то итоговая доходность получится 18,2%, что эквивалентно 34% годовых.

Таким образом получается тройная выгода:

клиент не платит подоходный налог, а инвестирует его в свой доход;

страховая компания защищает на случай непредвиденных обстоятельств;

клиент получает наибольшую доходность.

Не стоит забывать, что изначальная цель — это накопить деньги на различные цели.

Кто получит выплату средств в случае смерти клиента?

В случае смерти клиента компания New Life Insurance произведет выплату его наследникам. Сумма будет равна той, что подлежит оплате за весь период страхования, независимо от того, сколько было оплачено. Если же в течение всего срока договора ничего не случится, клиент получит не только обратно накопленные деньги, но и дополнительный бонус.

Может ли ситуация с коронавирусом повлиять на дальнейшую работу страховой компании?

Общее состояние финансового рынка сейчас нестабильно. Но программа накопительного страхования жизни не только предоставляет страховую защиту жизни, но и помогает приумножить капитал клиента. Многие клиенты продолжают пользоваться ей и сегодня.

Несмотря на экономическое положение в Узбекистане, все программы компании будут функционировать. New Life Insurance продолжает нести обязательства по всем заключенным договорам и своевременно перечисляет страховые выплаты.

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