Число погибших при взрыве в порту Бейрута возросло до 78 человек, более 4000 человек получили ранения, сообщает РИА Новости.

При этом ливанские власти ожидают роста количества жертв из-за большого числа пропавших без вести, тела из-под завалов обрушившихся зданий продолжают извлекать до сих пор, отмечается в сообщении.

Мощный взрыв прогремел в районе порта Бейрута во вторник вечером. Пострадала половина зданий города, больницы переполнены пострадавшими.

Премьер-министр Ливана Хассан Дияб назвал причиной взрыва ненадлежащее хранение в порту в течение шести лет 2750 тонн аммиачной селитры.

В связи с трагедией в Ливане объявлен трехдневный траур. Президент страны Мишель Аун попросил правительство собраться на экстренное заседание, чтобы объявить о введении в стране чрезвычайного положения на две недели.