Правительство Узбекистана 29 июля издало распоряжение о выделении в течение двух дней материальной помощи семьям, нуждающимся в социальной защите. Деньги были направлены в резервные фонды хокимиятов, а руководители секторов распределяли средства через фонд «Доброта и поддержка». На эти цели из Антикризисного фонда при Министерстве финансов было выделено в общей сложности 150 млрд сумов.

В разрезе регионов средства были распределены следующим образом:

Ташкент — 25 млрд сумов;

Кашкадарьинская область — 20 млрд сумов;

Каракалпакстан, Андижанская, Бухарская, Наманганская, Самаркандская, Сурхандарьинская, Ташкентская, Ферганская и Хорезмская области — по 10 млрд сумов;

Навоийская, Джизакская и Сырдарьинская области — по 5 млрд сумов.

В пятницу на пресс-конференции заместитель министра финансов Джамшид Абруев отметил, что распределение средств было утверждено решением Специальной республиканской комиссии исходя из карантинных мероприятий в регионах, а также числа предприятий, приостановивших деятельность из-за карантина.

«Кроме того, сегодня охват социальными пособиями в Ташкенте самый низкий… В регионах работы в сельскохозяйственной и других сферах не прекращались из-за карантина, в то время как в городе приостановило работу больше промышленных предприятий», — сказал замглавы Минфина.

Первый заместитель министра экономического развития и сокращения бедности Илхом Норкулов отметил, что Ташкент, помимо промышленности, также имеет высокую долю сферы услуг в экономике.

«Во время пандемии в этих сферах наблюдался больший простой. Население, занятое в этих в сферах, временно потеряло источник дохода. На это обращалось внимание. Также в структуре валового регионального продукта в областях преобладает доля сельского хозяйства, можно сказать, основная часть. Несмотря на карантин, они продолжают трудовую или предпринимательскую деятельность, то есть у них есть возможность, источник дохода», — заявил он.

Источник: Госкомстат. Нажмите для увеличения.

Согласно данным Государственного комитета по статистике, по итогам января-июня 2020 года наибольшими долями сельского, лесного и рыбного хозяйства в отраслевой структуре валового регионального продукта обладают Сурхандарьинская (49,2%) и Джизакская (47,4%) области, промышленности — Навоийская (73,1%) и Ташкентская (47,2%) области, строительства — Каракалпакстан (10,3%) и Джизакская область (10,2%), сферы услуг — Ташкент (53,1%) и Наманганская область (38,8%).

Наименьшие доли сельского, лесного и рыбного хозяйства в ВРП отмечены в Навоийской области (12,1%) и Каракалпакстане (19,2%), промышленности — в Сурхандарьинской (8,3%) и Джизакской (12,5%) областях, строительства — в Навоийской (4,0%) и Ташкентской (5,1%) областях, сферы услуг — в Навоийской (10,8%) и Ташкентской (23,8%) областях

Согласно данным внебюджетного Пенсионного фонда по состоянию на июнь, в Ташкенте проживают 13,3% от общего числа получателей пенсий и пособий, в Навоийской области — 12,3%, Ташкентской, Бухарской, Ферганской, Сырдарьинской и Андижанской областях — 11%, в других регионах — 9−10%.

Первый заместитель министра экономического развития и сокращения бедности Акмалхон Ортиков отмечал, что к 150 млрд сумам, выделенным из Антикризисного фонда, дополнительно направят 50 млрд сумов.

Кроме того, свыше 1,7 миллиона человек, или 400 тысяч нуждающихся семей, должны получить единовременную материальную помощь в размере 220 тысяч сумов на человека. На это выделено 380 млрд сумов.