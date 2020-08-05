Ташкентский городской суд по уголовным делам признал виновным сотрудника Национальной гвардии С. Халимова в убийстве 2,5-летнего племянника и приговорил его к 19 годам лишения свободы. Решение суда, прошедшего под председательством судьи Акбарали Турабова, опубликовано на сайте Верховного суда Узбекистана.

В документе отмечается, что мать погибшего мальчика работала в Турции, а отец оставил семью. Сначала за мальчиком ухаживала няня, затем женщина оставила ребенка сестре, которая согласилась присматривать за ним за деньги. Халимов является супругом тети мальчика.

Инцидент произошел 31 января в квартире в Мирзо-Улугбекском районе столицы. Мужчина часто выпивал и избивал жену, а мальчик неоднократно становился свидетелем этого.

В тот вечер Халимов также вернулся домой пьяным, начал бить жену, а затем и ребенка. Из документа следует, что до того случая он неоднократно издевался над мальчиком, который получал легкие телесные повреждения. В тот день он нанес сильные удары в области головы, спины и плеча.

На следующее утро мужчина заявил, что не помнит произошедшее накануне. Несмотря на то, что жена рассказывает ему о смерти мальчика, он уезжает на работу. Позже Халимов отправляет жену с телом младенца к ее родственникам в Ташкентской области и требует говорить всем, что мальчик умер от падения с лестницы.

Женщина пытается получить свидетельство о смерти для захоронения мальчика и обращается к сельскому фельдшеру, который выражает сомнение в причине смерти. Это замечает и бабушка ребенка, которая обращается в правоохранительные органы. После проведения экспертизы подтверждается, что мальчик скончался от телесных повреждений. Судебно-медицинская экспертиза показывает, что причиной смерти мальчика стали отек мозга, тяжелая черепно-мозговая травма и кровоизлияние в мозг.

Судебный процесс по уголовному делу завершился 3 июня в Ташкентском городском суде по уголовным делам. Халимов признан виновным по пунктам «в» и «ж» части 2 статьи 97 (умышленное убийство), пунктам «а» и «в» части 2 статьи 110 (истязание) Уголовного кодекса Узбекистана и приговорен к 19 годам лишения свободы в колонии общего режима. Срок отбывания наказания исчисляется с 3 февраля 2020 года.