Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил письмо с соболезнованиями президенту Ливана Мишелю Ауну в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате сильного взрыва в порту Бейрута, сообщила пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев выразил слова сочувствия и поддержки народу Ливана, родным и близким погибших, отмечается в сообщении.

Взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. Жертвами трагедии, по последним данным, стали свыше 100 человек, более 4000 получили ранения. Власти Ливана назвали причиной взрыва ненадлежащее хранение аммиачной селитры в портовой зоне.