До 1 января 2021 года в информационной системе «Единый электронный архив ЗАГС» должны быть сформированы электронные базы документов, хранящихся в архивах органов ЗАГС на бумажных носителях. Соответствующее поручение Министерству юстиции содержится в постановлении президента Узбекистана об автоматизации государственных социальных услуг от 4 августа.

Параллельно будет вестись работа над внедрением в «Единый электронный архив ЗАГС» функции определения состава членов семьи заявителя. Для этого персональный идентификационный номер физического лица будет прикрепляться к соответствующим записям актов гражданского состояния.

Все это вкупе послужит тому, чтобы «Единый реестр социальной защиты», о создании которого сообщалось накануне, принимал заявления для назначения социальных пособий в электронной форме онлайн.

К работе над оцифровкой бумажных архивов органов ЗАГС Агентство государственных услуг привлечет дополнительный персонал и снабдит их компьютерами и оргтехникой. На эти цели выделят 30 млрд сумов из республиканского бюджета. После завершения проекта по оцифровке документов компьютеры и оргтехнику безвозмездно передадут школам.