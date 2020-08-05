Многие больные коронавирусом не понаслышке знают, что такое одышка, кашель, дискомфорт и неприятные ощущения в груди. Это признаки поражения легких, отчего в кровь поступает меньше кислорода.

Чтобы помочь больным и поспособствовать их скорейшему выздоровлению, применяют кислородный концентратор и пульсоксиметр. Теперь это медицинское оборудование можно приобрести у оптовой компании Amico Tashkent с доставкой по всему Узбекистану и гарантией на год. Приборы могут купить как физические, так и юридические лица.

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Медицинский кислородный концентратор SL-3A530 (5-литровый) — это универсальный прибор «2 в 1» с европейским сертификатом качества. Он совмещает в себе концентратор для получения кислорода и небулайзер для ингаляции. Его преимущества:

можно использовать в стационаре или в домашних условиях при помощи назальной канюли и ингаляционной маски;

производит до пяти литров кислорода в минуту;

концентрация кислорода на выходе колеблется в пределах 90−93%;

может стабильно и беспрерывно работать 24 часа;

глубокая фильтрация и максимально чистый кислород;

легкий и портативный, поворачивается на 360 градусов. Есть колеса для быстрого и легкого передвижения, вес 16 кг;

простота эксплуатации, надежность и долгая работоспособность;

один год гарантии и собственный сервисный центр с командой инженеров.





Пульсоксиметр последнего поколения Sino Hero S9 — высокоточный надежный прибор для измерения уровня кислорода в крови (сатурации) и частоты пульса. Преимущества пульсоксиметра:

компактный и легкий корпус;

цветной ЖК-дисплей для отображения показаний;

удобная кнопка включения прибора;

автоматическое отключение;

помехоустойчивая световая интерференция и технология антидвижения;

простота эксплуатации;

сниженное энергопотребление;

гарантия — один месяц.





Для чего необходим кислородный концентратор при коронавирусе

У пациентов с COVID-19 содержание кислорода в крови может упасть до опасных для жизни показателей. Наибольшую тревогу вызывают признаки поражения органов дыхания: легкие не могут полноценно справляться со своей работой.

Для поддержания необходимого уровня сатурации применяются медицинские кислородные концентраторы. Снабжение пациента медицинским кислородом способствует более интенсивному процессу выздоровления.





Для чего необходим пульсоксиметр при коронавирусе

Концентрация кислорода в крови — это индивидуальный показатель, поэтому у разных людей он может отличаться. Именно поэтому медицинское заключение можно сделать только после проведения серии измерений. Пульсоксиметр показывает степень насыщения крови кислородом и частоту сердечных сокращений.

Компания Amico Tashkent предлагает для покупки пульсоксиметры и кислородные концентраторы в Ташкенте и во всех регионах Узбекистана. Приборы можно заказать с доставкой в будние и выходные дни. Оплата — перечислением, наличными и UzCard.

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