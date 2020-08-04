Пандемия COVID-19 по-прежнему представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение (ЧСЗМС). Об этом говорится в заявлении чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

На заседании комитета, которое прошло 31 июля, его участники подчеркнули «ожидаемый затяжной характер» пандемии и отметили важность продолжения противоэпидемических мероприятий на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус подтвердил, что вспышка COVID-19 продолжает представлять собой чрезвычайную ситуацию. Организация объявила ЧСЗМС в конце января, когда за пределами Китая число случаев заболевания не превышало 100.

«Пандемия — крупнейший и беспрецедентный кризис в области здравоохранения, последствия которого будут ощущаться еще долгие десятилетия, — заявил глава ВОЗ. — Многие страны, которые думали, что худшее уже позади, сегодня сталкиваются с новыми вспышками. Страны, которые пережили первые недели пандемии без серьезных потрясений, сегодня отмечают у себя резкий рост заболеваемости и смертности. Те страны, которые уже столкнулись с масштабными эпидемическими вспышками, смогли взять их под контроль».

Комитет выдвинул ряд рекомендаций, адресованных как ВОЗ, так и государствам-участникам. Он рекомендовал ВОЗ поддерживать страны в реагировании на вспышки COVID-19, содействовать ускорению научных исследований и расширению доступа к средствам диагностики, лекарственным препаратам и вакцинам по мере их появления.

Странам комитет рекомендовал поддерживать научные исследования, в том числе финансово, укреплять возможности органов санитарно-эпидемиологического надзора по выявлению и отслеживанию контактных лиц, и принимать меры по непрерывному оказанию населению основных услуг здравоохранения, наделяя службы здравоохранения финансовыми, материальными и кадровыми ресурсами в необходимых объемах.

По вопросу о введении ограничительных мер и рекомендаций в отношении международных поездок, странам было рекомендовано вводить такие меры «в пропорциональном ключе и на основе оценки риска и регулярно проводить периодический анализ их целесообразности».