В возрасте 61 года скончался директор международного аэропорта Бухары Тохир Саидович Бахронов, сообщила пресс-служба хокимията Бухарской области. В хокимияте «Газете.uz» подтвердили, что у него был диагностирован коронавирус.

Тохир Бахронов родился в Бухаре 21 апреля 1959 года. В 1986 году окончил Бухарский государственный педагогический институт, в 1996 году — Академию гражданской авиации в Санкт-Петербурге (заочно).

В 1977—1978 годах работал водителем на бухарском автопредприятии «ХАТП-11», в 1980—1982 годах — диспетчером отдела перевозок Бухарского авиаотряда, в 1982—1985 годах — начальником авиаагентства Бухары, в 1985—1997 годах — начальником службы организации пассажирских перевозок и заместителем директора аэропорта Бухары. В 1997 году был назначен директором ГУП «Международный аэропорт Бухары».

В 1999—2004 годах был депутатом Олий Мажлиса Узбекистана, в 2014—2019 годах — депутатом Бухарского областного кенгаша, в 2014—2019 годах — членом Сената.

1 августа сообщалось о смерти прокурора Тайлакского района Самаркандской области Фархода Абдухоликова. Ему было 58 лет. По данным УзА, у него был диагностирован коронавирус.

31 июля в возрасте 53 лет скончался судья Ташкентского областного суда по уголовным делам Хайриддин Шермухамедов, также получавший лечение от коронавируса. Под его председательством проходил судебный процесс по делу Ахмада Турсунбаева («Ахмадбая»).