Президент Шавкат Мирзиёев 3 августа подписал постановление «О мерах по дальнейшему совершенствованию и развитию национальной системы статистики Республики Узбекистан».

Документом утверждены Национальная стратегия развития статистики Узбекистана в 2020—2025 годах, разработанная совместном с Всемирным банком, и «дорожная карта» по ее реализации.

Приоритетными направлениями совершенствования системы статистики определены:

преобразование органов статистики в независимую службу, направленную на формирование востребованной, качественной и достоверной информации, повышение прозрачности и открытости данных;

полноценное функционирование Статистического совета при Государственном комитете по статистике путем укрепления его полномочий и обязательств;

организация целостной системы сбора, обработки, анализа, издания и накопления данных с широким использованием ИКТ;

интеграция ведомственных баз данных в единую систему управления статистикой;

поэтапная оптимизация структур и задач территориальных органов статистики за счет дальнейшего улучшения материально-технической поддержки деятельности органов статистики и другие.

Постановлением закрепляется независимость Государственного комитета по статистике от всех государственных органов и организаций, его территориальных управлений и районных (городских) отделов — от органов государственной власти на местах.

Кроме того, запрещено любое вмешательство в работу органов статистики, в том числе в процессы сбора официальных статистических отчетов и проведения обследований, а также их издание и опубликование. Статистическая информация, формируемая Госкомстатом, публикуется в в качестве официальной.

Госкомстат получил право проводить аудит на предмет соответствия международным стандартам статистических методологий других производителей статистики. По итогам аудита комитет может внести в министерства и ведомства обязательные к исполнению представления.

На Общественный совет, функционирующий при Госкомстате, возложены дополнительные задачи. В их числе — разработка предложений о совершенствовании работы комитета, помощь Госкомстату в формировании актуальной и достоверной статистики, установление тесной связи с пользователями для повышения осведомленности и доверия общественности к статистической информации.

В совет будут привлечены представители ННО, предприниматели, ученые, журналисты, а также национальные и международные эксперты.

Проект этого документа публиковался для обсуждения в апреле. В нем, в частности, предлагалось образовать Национальный статистический комитет Узбекистана на базе Государственного комитета по статистике.