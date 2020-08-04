В январе-июне 2020 года органы ЗАГС Узбекистана зарегистрировали 75,5 тысяч браков, что на 28,7 тысяч, или 27,5% меньше, чем за тот же период прошлого года (104,2 тысяч), следует из данных Государственного комитета по статистике.

Для справки: в первом полугодии 2017 года было заключено 96,4 тысячи браков. Источник: Госкомстат.

По стране коэффициент брачности на 1000 населения составил 4,5 промилле (против 6,3 промилле в первом полугодии 2019 года).

По регионам самый высокий коэффициент брачности был отмечен в Хорезмской области (6,4 промилле), Каракалпакстане (5,2), Сырдарьинской (5,1) и Сурхандарьинской (4,9) областях. Самый низкий коэффициент — в Наманганской (3,6), Самаркандской (3,7), Невоинской (3,8) и Джизакской (4,2) областях.

Для справки: в первой половине 2017 года было 15,6 тысяч разводов. Источник: Госкомстат.

За минувшие полгода зарегистрировано 12,8 тысяч разводов, что на 3200, или 20% меньше показателя за январь-июнь 2019 года (16 тысяч). По стране коэффициент разводимости на 1000 населения составил 0,8 промилле (против 1 промилле годом ранее).

По регионам за полугодие самый высокий уровень разводов наблюдался в Ташкенте (1,3 промилле), Сырдарьинской (1,2), Андижанской (1,0) и Навоийской (0,9) областях. Самый низкий уровень — в Каракалпакстане (0,5), Кашкадарьинской (0,5), Хорезмской (0,5) и Сурхандарьинской (0,6) областях.

Источник: Госкомстат.

По предварительным данным, от общего числа разводов 52,9% составляют пары без детей (6771 пара), 27,5% — с одним ребенком (3520 пар) и 19,6% — с двумя детьми и более (2509 пар).

Источник: Госкомстат.

Статистически чем больше детей заводит семья, тем ниже риск развода. Исключение — Бухарская область и Каракалпакстан. В Бухарской области в семьях с одним ребенком (37,5%) было больше разводов, чем в браках без детей (34,9%). Семьи с двумя и более детьми разводились только в 27,6% случаев. В Каракалпакстане браки без детей распались в 30,6% случаев, с одним ребенком — 41,1%, с двумя и более детьми — 28,3%.