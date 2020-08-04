На видеоселекторном совещании, посвященном борьбе с пандемией коронавируса, президент Шавкат Мирзиёев подчеркнул необходимость усиления участия института махалли в предупреждении заболевания, доставке граждан с подозрением на коронавирус в больницы, разъяснении требований карантина и осуществлении общественного контроля, сообщила пресс-служба главы государства.

«Почти 40 тысяч человек работают в 9150 махаллях по республике и получают заработную плату из бюджета, — сказал президент. — Мы увеличили их жалованье почти в 1,5 раза в этом году. Почему они должны оставаться в стороне в такой сложной ситуации? Каково состояние населения, кто и в каком доме болен, у кого какой уровень достатка, кто нуждается в помощи, а кому нужен врач, — об этом на низовом уровне никто не знает так хорошо, как представители махалли».

«С этой целью хокимы и руководители секторов должны сплотить председателей махалли, инспекторов по профилактике и других работников, активистов махалли и представителей старшего поколения, закрепленных за махаллей медицинских работников, осуществлять руководство работой по установлению связи между лицами с подозрением на коронавирус и заболевшими с одной стороны, службой скорой медицинской помощи и врачами — с другой», — говорится в сообщении.

Представители местных органов самоуправления граждан также должны принимать активное участие в доставке продуктов питания нуждающимся семьям и лекарств для пациентов, которым рекомендовано лечение на дому.

«Вместе с тем они должны на постоянной основе осуществлять на территории своей махалли разъяснение и общественный контроль на предмет нецелесообразности выходить из дома без причины и собираться, необходимости ношения медицинской маски и соблюдения социальной дистанции, воздержания от проведения свадеб и других семейных мероприятий», — подчеркнул президент.