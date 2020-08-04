Центральные банки Узбекистана и России подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу противодействия компьютерным атакам, сообщила пресс-служба узбекистанского ЦБ.

Документ предусматривает организацию взаимодействия центральных банков двух стран, направленного на предупреждение и выявление компьютерных атак в банковских телекоммуникационных системах, создание условий для их пресечения и повышение уровня информационной безопасности сторон.

«Сотрудничество в сфере противодействия компьютерным атакам будет способствовать разработке прогнозов угроз информационной безопасности в банковской системе и повышению эффективности предупреждающих стратегий, выявлению причин компьютерных атак, реагированию на них и выполнению других задач, связанных с устранением их последствий», — добавили в Центробанке.