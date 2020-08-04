Следственный департамент при МВД Узбекистана прокомментировал распространившееся в сети видео «Самосуд в Гурленском районе Хорезмской области».
По данным департамента, 24 июля примерно в 12:00 часов 26-летний И. О. встретился со своей знакомой 20-летней Ю. Т.
Заметившие эту встречу подруги супруги И. О., 24-летней М. С., позвали последнюю, после чего схватили Ю. Т., оскорбили ее и нанесли удары.
Факт конфликта был запечатлен на видеокамеру одной из подруг М. С., которая позже распространила видеоролик в Telegram.
По данному факту Следственный отдел при ОВД Гурленского района ведет доследственную проверку.
Следственный департамент напомнил, что согласно статье 189−1 Кодекса об административной ответственности и статье 130−1 Уголовного кодекса изготовление и распространение пропагандирующей насилие продукции влекут за собой административную и уголовную ответственность.
Наталья Буторина
В принципе тетка должна была мужа избить, мне кажется муж должен быть верен супруге, а не посторонняя девушка? Девушка ей ничего не обещала, в отличие от мужа.
Aza Sad
Надо было мужика быть!
外人
трактовка сейчас мягко говоря какая то странная, из нее следует, изготавливать продукцию содержащую насилие, административно, и уголовно, наказуемое деяние, а вот сам, непосредственно факт, насилия, выходит что нет!, — именно так сейчас все это звучит, как говорится, “за что купил, за то и продал“, как то так О_о..
Valeriy Kim
Безмозглые двуличные манавиятчицы, почему же они не наказали мужа этой девушки, который решил сходить на лево?
Шакальё напали втроём на одну, а этот муж её значит невиновен? Вот так у нас и в стране борятся не с причиной, а следствием проблем..
Indira Iskandarova
Почему такое происходит именно в Хорезме?? Стыдно за свою область!!
Рустам
А что статьи за нанесение тяжких телесных повреждений уже нет? Только распространение пропоганлы насилия? Значит если бы они не выложили ролик в телеграмм, то и судить их было бы не эа что? Надо так понимать что ли? Такая статья толкает на мысль о том, что они отделаются лёгким испугом.
Зухра Акрамова
Во первых, они все очень молодые. Во вторых, бей своего мужика. Ну наверное это как индийские страсти мардасти, наверное сидит муж и хвастается, какая жена у меня любящая, ревнивица. А для неё это наверное, как квест пройти, борится за свое счастье. Уже пора прекращать все это беззаконие, сегодня драка, завтра поножовщина. Нарушили закон, всех наказать, чтобы другие не повторяли. А то не заметно, мы из светского общества в обезьяник превратимся. И ещё у меня вопрос, откуда в молодых женщинах, столько агрессии и жестокости, ведь невесты то они пушистые.
Артем Путин ᅠ
Животные
Eugenie Muminova
Женщины в нашей стране это исполняют постоянно, как будто мужчина — это вещь, которую украли. У них не хватает твердости характера для противостояния с мужем, поэтому они делают то, что проще — идут бить женщину, причем толпой. Как будто это единственная женщина на свете и он не найдет другую! Махровая мизогиния, конечно.