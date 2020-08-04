Следственный департамент при МВД Узбекистана прокомментировал распространившееся в сети видео «Самосуд в Гурленском районе Хорезмской области».

По данным департамента, 24 июля примерно в 12:00 часов 26-летний И. О. встретился со своей знакомой 20-летней Ю. Т.

Заметившие эту встречу подруги супруги И. О., 24-летней М. С., позвали последнюю, после чего схватили Ю. Т., оскорбили ее и нанесли удары.

Факт конфликта был запечатлен на видеокамеру одной из подруг М. С., которая позже распространила видеоролик в Telegram.

По данному факту Следственный отдел при ОВД Гурленского района ведет доследственную проверку.

Следственный департамент напомнил, что согласно статье 189−1 Кодекса об административной ответственности и статье 130−1 Уголовного кодекса изготовление и распространение пропагандирующей насилие продукции влекут за собой административную и уголовную ответственность.