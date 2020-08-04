Следственный комитет России 9 июля сообщил о задержании губернатора Хабаровского края, члена ЛДПР, Сергея Фургала. Его привезли в Следственный комитет в Москве, где предъявили обвинения в организации покушения на убийство и убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова на территории Амурской области и Хабаровского края в 2004—2005 годах, пишет РБК.

Показания против Сергея Фургала дал в том числе его деловой партнер Николай Мистрюков, арестованный по этому делу в прошлом году, а сейчас находящийся в СИЗО «Лефортово».

За подобные преступления предусмотрено наказание вплоть до пожизненного тюремного заключения. Однако максимальное наказание в данном случае не может быть назначено, так как речь идет о преступлениях 2004−2005 годов, с вышедшим сроком давности — 15 лет в отношении особо тяжких преступлений. Суд в этом случае может по своему усмотрению прекратить дело. За каждое из преступлений Фургалу грозит до 20 лет колонии.

На следующий день Фургала доставили в Басманный суд Москвы, заседание проходило в закрытом режиме из-за угроз ряду участников дела. Суд отправил Сергея Фургала под стражу до 9 сентября. Сам он не признает вину.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что никогда не исключит Фургала из партии. Кроме того, он осудил само задержание, предупредив, что его партия в знак протеста может покинуть Госдуму

Жители Хабаровска 11 июля устроили первую протестную акцию в поддержку Фургала. По разным данным, на акцию вышли от 5000 до 35 тысяч человек. Митинги также прошли в Комсомольске-на-Амуре и других городах Хабаровского края. Жители требовали судить Фургала в Хабаровске, а не в Москве. После этого митинги стали проходить ежедневно, иногда и дважды в день, к Хабаровску подключились и жители Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостоке, Южно-Сахалинске и Комсомольске-на-Амуре.

Одна из самых массовых акций протеста прошла 18 июля. В митинге, по данным властей, участвовали 10 тысяч человек. По данным местных СМИ и активистов, на улицы Хабаровска вышли около 50 тысяч человек. В прошлую субботу, 25 июля, мэрия города оценила число участников очередного митинга в 6500 человек, местные СМИ — от 15 тысяч до 20 тысяч человек.

Несмотря на обеспокоенность митингами, Кремль не намерен применять силовой сценарий для их прекращения, так как подобные действия могут вызвать еще более мощный политический кризис, отмечает РБК со ссылкой на собеседников Bloomberg.

Сам Фургал не одобряет несанкционированных акций, однако благодарен россиянам, участвующим в митингах, за поддержку.

Президент Владимир Путин 20 июля отправил Фургала в отставку. Временно исполнять обязанности главы региона он назначил Михаила Дегтярева, который тоже состоит в ЛДПР.

После новости о назначении врио митингующие стали выкрикивать лозунги: «Чемодан — вокзал — Самара», «Дегтярев — домой». Михаил Дегтярев встретился с митингующими спустя почти неделю после назначения. Он вышел на площадь Ленина после 22:00, когда там остались всего несколько десятков человек. Это Дегтярев объяснил тем, что только что вернулся из рабочей поездки и физически не мог оказаться здесь раньше. При этом он отметил, что говорить при 5000−6000 человек невозможно, так как его никто не услышит.

«Москва слышит всех, поэтому прислала вам врио, чтобы регион не скатился без власти. Про Фургала еще раз повторяю: он мой товарищ, однопартиец, я очень переживаю за его судьбу, партия оказывает ему помощь, передает ему продукты», — заявил он.

В Кремле работу Дегтярева назвали «весьма энергичной», но указали, что оценивать ее в целом «пока преждевременно». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ситуация в Хабаровском крае «скорее успокаивается».

Семья экс-главы Хабаровского края объявила сбор средств на оплату адвокатских услуг. «Обстоятельства сложились так, что в данный момент семья не имеет возможности оплатить эти услуги, так как счета арестованы», — сказала сестра арестованного экс-губернатора Галина, добавив, что будет предоставлять ежемесячный отчет о потраченных средствах.

Сергей Фургал руководил Хабаровским краем с сентября 2018 года. Сейчас экс-губернатор находится в московском СИЗО «Лефортово». Он отказался от услуг адвоката Бориса Кожемякина, правозащитник причин этого решения не назвал.