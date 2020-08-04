Компания Enter Engineering объявляет набор квалифицированных специалистов по следующим специальностям:
- монтажники трубопроводов;
- сварщики трубопроводов;
- электромонтажники;
- специалисты КИПиА.
Одним из приоритетных проектов для компании является строительство объекта мирового масштаба — завода GTL в Кашкадарьинской области. Теперь есть возможность стать частью большой команды и внести свой вклад в стабильное будущее Узбекистана.
Для работников созданы все необходимые условия:
- трехразовое питание;
- незамедлительная медицинская помощь;
- пункт прохождения тестирования на COVID-19;
- медицинские препараты и оборудование для профилактики и оказания помощи сотрудникам.
Заработная плата: от 5 млн до 30 млн сумов.
Адрес: Кашкадарьинская об-ть, Гузарский р-н.
Телефон для справок: (+998) 78−150−17−17.
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