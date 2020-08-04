Компания Enter Engineering объявляет набор квалифицированных специалистов по следующим специальностям:

  • монтажники трубопроводов;
  • сварщики трубопроводов;
  • электромонтажники;
  • специалисты КИПиА.

Одним из приоритетных проектов для компании является строительство объекта мирового масштаба — завода GTL в Кашкадарьинской области. Теперь есть возможность стать частью большой команды и внести свой вклад в стабильное будущее Узбекистана.

Для работников созданы все необходимые условия:

  • трехразовое питание;
  • незамедлительная медицинская помощь;
  • пункт прохождения тестирования на COVID-19;
  • медицинские препараты и оборудование для профилактики и оказания помощи сотрудникам.

Заработная плата: от 5 млн до 30 млн сумов.

Адрес: Кашкадарьинская об-ть, Гузарский р-н.

Телефон для справок: (+998) 78−150−17−17.
Telegram-бот: t.me/ee_resume_bot

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