Министерство сельского хозяйства вынесло на обсуждение законопроект, в котором предлагает утвердить размеры ставок государственной пошлины на выдачу лицензий в сфере оборота каннабиса.

Предлагается, что сумма госпошлины за разрешение на культивирование каннабиса будет установлена в размере 1 базовой расчетный величины — 223 тысяч сумов за каждый гектар земли.

За лицензию на ввоз, переработку, хранение, перевозку, уничтожение и реализацию каннабиса предлагается взимать госпошлину в размере 200 БРВ — 46,6 млн сумов.

Напомним, президент Шавкат Мирзиёев 17 марта подписал закон, которым внесены поправки в закон о наркотических средствах и психотропных веществах, а также перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются лицензии.

Документ предоставил право юридическим лицам с лицензией заниматься культивированием, ввозом и вывозом, переработкой, хранением, реализацией, приобретением и перевозкой каннабиса с содержанием тетрагидроканнабинола до 0,2% в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ. Ранее этим могли заниматься только государственные предприятия и только в научных целях.