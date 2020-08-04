Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 августа обратился с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Текст речи опубликовала пресс-служба главы государства.

Напомним, что в стране 9 августа состоятся президентские выборы. Предвыборная кампания проходила бурно и сопровождалась многочисленными митингами и акциями в поддержку кандидатов, а также арестами активистов. В итоге Центризбирком зарегистрировал Анну Канопацкую, Андрея Дмитриева, Сергея Черечня, Светлану Тихановскую и Александра Лукашенко.

Считавшийся основным соперником действующего президента, глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико находится под следствием, его обвиняют в получении взятки, уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. Еще один прежний соперник Александра Лукашенко Валерий Цепкало покинул Беларусь в конце июля, опасаясь ареста. Штабы этих двух кандидатов объединили усилия со штабом Светланы Тихановской. Вместе им удалось провести один из наиболее массовых митингов в истории страны.

Во время послания Александр Лукашенко обратил внимание, что череда беспрецедентных событий дает повод заявить о безальтернативной роли сильного государства в жизни нации. Президент отметил, что сотни тысяч жизней по всей планете унесла пандемия, рухнули цены на нефть, вернулся глобальный экономический кризис, мир накрыла волна протестов и вооруженных конфликтов, «затрещал по швам Евросоюз». «И это только начало», — считает он.

«Пандемия обнажила все системные проблемы. Эта тема фактически стала прикрытием для бесцеремонной реализации основными мировыми игроками своих внешнеполитических и торгово-экономических амбиций, — убежден Александр Лукашенко. — Причем методами разными, не брезгуют ничем. Вы это наблюдаете».

Президент обратил внимание, что Беларусь сегодня находится на геополитическом разломе, живущая своим умом, она оказалась единственным спокойным звеном в центре Евразии. «Поэтому сегодня наразрыв, — констатировал президент. — И Россия боится нас потерять: ведь кроме нас у нее не осталось по-настоящему близких союзников. И Запад в последнее время стал проявлять к нам все более предметный интерес. Да и Китай всерьез рассчитывает на стабильность своего друга. Наш ответ всем известен: Беларусь не дружит с кем-то против кого-то. Мы за многовекторность, последовательную, предсказуемую внешнюю политику».

По словам Александра Лукашенко, самым сложным для международных связей стала эпидемия. «Она же серьезно проверила на прочность и наше общество. Основной вывод: мы выдержали этот экзамен и справились с этой бедой! Кто не слеп, это видит! Кто не хочет этого видеть, он всегда будет слепым», — подчеркнул глава государства.

«В новую пандемию мы вошли более-менее подготовленными, насколько это было возможно. Не последнюю роль сыграли вдумчивый подход к развитию здравоохранения и реализация ряда крупных программ модернизации. Нашими плюсами стали сохраненные инфекционные больницы, санитарные службы, достаточный коечный фонд, обеспеченность диагностическим и лечебным оборудованием. Главными минусами и опасностью были неизвестность нового вируса, массовый характер его распространения и отсутствие единых апробированных методик лечения», — констатировал Александр Лукашенко.

«Но на второй чаше весов, которая в итоге перевесила, у нас были белорусская наука, самоотверженность врачей и, самое главное, достойное поведение граждан. Особенно стариков, — обратил внимание глава государства. — В наших больницах не сортировали больных, как на фронте: помоложе, покрепче — жить будет, будем лечить, спасаем, а это старик — он и так отойдет».

Глава государства признал, что не все было гладко. «В таком напряжении невозможно было обойтись без локальных ошибок и перегибов. Многие люди были недовольны. Но главное — адекватная реакция со стороны власти на критику. Мы мгновенно старались исправлять недочеты. Вся вертикаль власти работала слаженно», — отметил Александр Лукашенко.

Отдельную благодарность глава государства выразил людям. «Не поддались массовой панике, защитили пожилых граждан, проявили огромную самоотверженность в помощи врачам: бесплатные обеды, спонсорские пожертвования, волонтерство. Доказали человечность белорусов и единство общества перед лицом беды», — подчеркнул президент.

Беларусь во время пандемии на каждом этапе борьбы с этой бедой принимала адекватные меры, считает Александр Лукашенко. «Это то, что сейчас называют особым путем Беларуси. И сегодня все страны признают, что мы поступили правильно», — подчеркнул глава государства.

«Но какое давление было вначале! Шаблонные для всех стран рекомендации Всемирной организации здравоохранения — немедленный карантин, комендантский час, закрытие границ, остановка предприятий. Как вы понимаете уже сегодня меня, на это я пойти не мог», — сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что «каждый день, объясняя свои шаги, пытался достучаться до каждого белоруса, дать понять: остановимся, изолируем людей — погибнем как нация и потеряем государство». «Так бы сегодня и было», — уверен Александр Лукашенко. Однако в Беларуси был выбран другой путь. «Путь тяжелой очаговой борьбы с инфекцией. Мы сделали упор на превентивное выявление лиц с коронавирусом и их контактов путем лабораторного тестирования», — пояснил глава государства.

В результате в Беларуси не пришлось приспосабливать спортивные сооружения и торговые центры для оказания медицинской помощи. Была задействована всего лишь примерно половина коечного фонда, который был зарезервирован в больницах, использовалось не более 10−11% аппаратов ИВЛ от их общего числа, напомнил Александр Лукашенко.

«Пришло время извлечь уроки и сделать выводы, — сказал глава государства. — Никогда нельзя верить слухам и поддаваться панике. Необходимо спокойно, разумно реагировать и думать своей головой. И не следует слепо копировать чужие рецепты».

По его словам, сегодня надо как можно быстрее ликвидировать влияние пандемии на экономику. Александр Лукашенко констатировал, что Беларусь в этой непростой ситуации не закрыла предприятия, в отличие от всего мира.

«Итоги текущего периода показали, что высокая внешняя зависимость от одной-двух стран ставит нас в уязвимое положение, если не сказать больше. Из-за торговых войн, несправедливых цен, дорогих кредитов страна потеряла 9,5 млрд долларов экономического роста за пять лет. А это пенсии, стипендии, зарплаты бюджетников, поддержка семей, — отметил Александр Лукашенко. — Мы сделали выводы. И уже реализуем стратегию, чтобы к 2025 году влияние таких факторов было минимальным».

Для этого создается новая инфраструктура поставок нефти и газа, идет диверсификация кредитного портфеля и товарных потоков, агрессивное освоение новых экспортных рынков.

Александр Лукашенко призвал не надеяться на инвестиции извне и создавать производства в регионах. С учетом падения ВВП стран мира с лидирующими экономиками президент считает, что «американские, немецкие и российские инвестиции» пойдут, прежде всего, на восстановление этих стран. «Не будьте наивными — они останутся дома. Думать, что они прибегут в Беларусь и будут нас поднимать — это верх глупости и фактически путь к самоуничтожению», — предостерег Александр Лукашенко.

Глава Беларуси считает, что реформы — это не кампания, а процесс, порой тяжелый и болезненный. «Путь „разрушить до основания, а затем…“ — не наш путь. Лимиты революций и разрушений белорусский народ исчерпал в прошлом веке», — заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко обратился к молодежи и предостерег от принятия необдуманных решений под влиянием эмоций.

Глава государства отметил, что в стране за время независимости воспитали свободомыслящих и небезразличных людей. «Где-то за это и получили, — обратил внимание президент. — Именно на чувствах справедливости и небезразличия наших молодых людей сейчас и строятся противниками недобросовестные технологии вовлечения молодежи в политический процесс. При этом акценты смещаются из плоскости рационального осмысления и понимания конечной цели в плоскость эмоционального восприятия единичных событий, картинок в соцсетях, видеороликов в пабликах».

«Типа „не будь рабом“, „мы народ, а не народец“, „не дай украсть свой голос“… Легко запоминается, легко произносится. Услышал — и сразу понес в массы, не надо осмысливать, — привел примеры Александр Лукашенко. — А осмысливать нужно, чтобы потом, по прошествии времени, не было больно за принятые под влиянием эмоций решения. Никто не собирается красть ничьи голоса, как бы нас ни упрекали в цензуре. Мы сами создали страну, где голос молодежи слышен как никогда».

Президент еще раз акцентировал внимание родителей на необходимости в нынешней непростой ситуации проследить за поведением детей. «Надо уберечь молодежь от пагубных поступков. Ничего у этих кукловодов не получится, просто пострадают наши люди», — сказал глава государства.

Он добавил, что в информационном поле сегодня проходят все решающие сражения за национальную безопасность. «Мир вошел в эпоху гибридных войн и цветных революций. И если вчера мы еще наблюдали за подобными сценариями со стороны, то сегодня уже фактически втянуты в такие конфликты», — подчеркнул глава государства.

Президент заметил, что с этой целью широко используются возможности информационных ресурсов. В частности, интернета, мессенджеров и социальных сетей. «В результате за прошедшие месяцы соцсети и Telegram-каналы наводнились чушью, грязью, бесстыжим, бессовестным враньем. Люди потеряли всякую совесть. Я уже не говорю о тех, которых я взрастил на собственных руках, от собственной груди, — фигурально выразился глава государства. — Да Господь с ними, я же президент. В семье разные бывают дети. Но вы посмотрите на наших „творцаў“ — они ж вчера кланялись, извивались, радовались, пели, плясали, что с ними случилось буквально за сутки?»

«Мы, власть и я как действующий президент, примем любое ваше решение. Только никогда не предавайте. Предательство не прощается даже на небесах. Если вы неспособны или к чему-то не готовы — уйдите в сторону. Не мешайте, не путайтесь под ногами, дайте спасти страну. Через год-два мы устаканим эту ситуацию. И сделаем так, как надо белорусскому народу. Но на эмоциях нельзя сегодня решать ни один вопрос», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что сейчас очень опасны скрытые угрозы. «Современное информационное оружие работает не только с сознанием, но и с подсознанием человека, что самое опасное. Он даже не замечает, что становится объектом манипуляций, — заметил президент. — Мы предполагали и не ошиблись, что в нынешней избирательной кампании будут масштабно использоваться все эти методы воздействия. Цель — стравить людей друг с другом, обмануть, напугать, запутать и в конечном счете спровоцировать на уголовные преступления».

«Да, пока горячей войны нет, не стреляют. Еще спусковой крючок не нажали. Но попытка организовать бойню в центре Минска уже очевидна. Против Беларуси брошены миллиардные ресурсы. Мобилизованы новейшие технологии», — заявил Александр Лукашенко.

«Целая армия интернет-троллей, информационных провокаторов работает день и ночь, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране, — сказал глава государства. — Ну что вы творите? Нашли этих трех несчастных девчонок. Они же не понимают, что они читают».

«Что вы им пишете: проведем „нячэсныя“ выборы — выпустим „эканамічных“, „палітычных“, наркоманов, уголовников, проведем „чэсныя“ выборы — и будем жить. Ну вы же им хоть подскажите, что не президент в Беларуси назначает выборы. Что никогда после „нячэсных“ выборов, никогда белорусский парламент не ввергнет страну в череду предвыборных кампаний, не назначит новые выборы», — отметил Александр Лукашенко.

По его словам, уже принимается ряд очень серьезных шагов по противостоянию информационной угрозе. «Наша задача номер один — подготовить свою армию первоклассных специалистов, способных противостоять и киберугрозам, и самым изощренным технологиям. И мы это сделаем — мы это начали делать и мы это умеем делать», — подчеркнул президент.

Он заметил, что человек, который хочет разобраться в ситуации, видит не только интернет, он видит все СМИ и старается найти истину. «Спрос на правду и справедливость растет постоянно, каждый день. Преодолеем и мы это несчастье. Просто на нас решили, на крепком монолитном обществе, отработать вот эти „цветные революции“ с учетом новых информационных технологий. Не получится», — подчеркнул президент.

Александр Лукашенко во время послания затронул госслужащих. «У нас в стране абсолютно компактный государственный аппарат. Мы не избаловали наших чиновников ни зарплатами, ни привилегиями. Мы очень сурово относимся и будем относиться к проявлениям коррупции. Мы требовали и будем требовать дисциплину, чуткое, внимательное отношение к людям, — подчеркнул Александр Лукашенко.

«На самом деле большинство наших государственных служащих — это работящие, умные и скромные люди. Других у нас нет, они наши. И прежде чем упрекать госслужащих, я всегда людям говорю: к зеркалу, на себя в зеркало посмотри, ты там увидишь этого государственного служащего, военного в погонах. Мы такие, какие вы. Мы из вас, из народа. Поэтому если мы плохи, значит, и вам меняться надо. Будете меняться вы — и мы будем меняться. Мы ваше отражение», — сказал президент.

Тем, кто хочет другого президента, Александр Лукашенко посоветовал: «Идите не на площадь, идите на избирательный участок и голосуйте. Но не забывайте, что президент — глава государства, вашего государства, который по Конституции олицетворяет единство нации, является лицом страны, вашим лицом».

В этой связи глава государства отметил, что те, кто уже на стадии электоральной кампании делает ставку на протестные настроения, делит народ на своих и чужих, — разорвут сначала общество, потом страну на части.

«Мы никому не закрываем рот. Любая критика, любые мнения, любые споры — все возможно. Но строго в рамках закона. Разрешена акция — приходи, высказывайся, как это сейчас и происходит. Запрещена — имей в виду, что это прямое правонарушение. И нарушителем является не только организатор, но и любой участник этой незаконной акции», — отметил белорусский лидер.

«Различайте реальную политику, реальную оппозицию и „фанерных марионеток“. Нельзя возглавить страну, появившись из ниоткуда. Мы хорошо знаем те „фабрики“, с конвейера которых сходят такие кандидаты. Появляются, обманывают, провоцируют, подставляют людей, а потом списываются в тираж своими же хозяевами», — сказал глава государства.

Александр Лукашенко заявил, что сегодня народ Беларуси крепко держит в руках будущее своей независимой страны. «Миллионы изумленных и заинтересованных глаз народов Узбекистана и Таджикистана, Казахстана и Туркменистана, Кавказа, братских нам России и Украины воистину в эти дни обращены к нашей Родине, к многострадальной Беларуси. В их взглядах один вопрос: «Выдержит ли Беларусь? Сможет ли выстоять в этой гибридной схватке, в этой войне? Они понимают: если белорусы рухнут, следующими будут они», — сказал глава государства.

По словам Александра Лукашенко, сегодня против него направлены все ядовитые «ковидные» стрелы: свалить, унизить, растоптать, уничтожить. «Так вот знайте, даже без меня белорусский народ сможет себя защитить… А в лапти обуть народ вам (деструктивным силам — ред.) не удастся и под плетку загнать уже не получится, — заявил президент. — И помните, у нас есть и милиция, и армия, и спецслужбы. Это дети тех, кого вы хотите запрячь в телегу и погонять кнутом. Они — люди в погонах — вам этого сделать не позволят. Даже без меня. Вы опоздали ровно на четверть века».

«Мы сегодня крепко держим в руках будущее. Будущее нашей независимой Беларуси. Страну мы вам не отдадим. Независимость стоит дорого. Но она стоит того, чтобы ее сохранить и передать будущим поколениям. За нами Беларусь — чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая, немножко наивная и чуть-чуть ранимая. Но она — наша, она любимая. А любимую не отдают», — резюмировал белорусский лидер.