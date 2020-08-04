Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 августа обратился с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Текст речи опубликовала пресс-служба главы государства.
Напомним, что в стране 9 августа состоятся президентские выборы. Предвыборная кампания проходила бурно и сопровождалась многочисленными митингами и акциями в поддержку кандидатов, а также арестами активистов. В итоге Центризбирком зарегистрировал Анну Канопацкую, Андрея Дмитриева, Сергея Черечня, Светлану Тихановскую и Александра Лукашенко.
Считавшийся основным соперником действующего президента, глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико находится под следствием, его обвиняют в получении взятки, уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. Еще один прежний соперник Александра Лукашенко Валерий Цепкало покинул Беларусь в конце июля, опасаясь ареста. Штабы этих двух кандидатов объединили усилия со штабом Светланы Тихановской. Вместе им удалось провести один из наиболее массовых митингов в истории страны.
Во время послания Александр Лукашенко обратил внимание, что череда беспрецедентных событий дает повод заявить о безальтернативной роли сильного государства в жизни нации. Президент отметил, что сотни тысяч жизней по всей планете унесла пандемия, рухнули цены на нефть, вернулся глобальный экономический кризис, мир накрыла волна протестов и вооруженных конфликтов, «затрещал по швам Евросоюз». «И это только начало», — считает он.
«Пандемия обнажила все системные проблемы. Эта тема фактически стала прикрытием для бесцеремонной реализации основными мировыми игроками своих внешнеполитических и торгово-экономических амбиций, — убежден Александр Лукашенко. — Причем методами разными, не брезгуют ничем. Вы это наблюдаете».
Президент обратил внимание, что Беларусь сегодня находится на геополитическом разломе, живущая своим умом, она оказалась единственным спокойным звеном в центре Евразии. «Поэтому сегодня наразрыв, — констатировал президент. — И Россия боится нас потерять: ведь кроме нас у нее не осталось по-настоящему близких союзников. И Запад в последнее время стал проявлять к нам все более предметный интерес. Да и Китай всерьез рассчитывает на стабильность своего друга. Наш ответ всем известен: Беларусь не дружит с кем-то против кого-то. Мы за многовекторность, последовательную, предсказуемую внешнюю политику».
По словам Александра Лукашенко, самым сложным для международных связей стала эпидемия. «Она же серьезно проверила на прочность и наше общество. Основной вывод: мы выдержали этот экзамен и справились с этой бедой! Кто не слеп, это видит! Кто не хочет этого видеть, он всегда будет слепым», — подчеркнул глава государства.
«В новую пандемию мы вошли более-менее подготовленными, насколько это было возможно. Не последнюю роль сыграли вдумчивый подход к развитию здравоохранения и реализация ряда крупных программ модернизации. Нашими плюсами стали сохраненные инфекционные больницы, санитарные службы, достаточный коечный фонд, обеспеченность диагностическим и лечебным оборудованием. Главными минусами и опасностью были неизвестность нового вируса, массовый характер его распространения и отсутствие единых апробированных методик лечения», — констатировал Александр Лукашенко.
«Но на второй чаше весов, которая в итоге перевесила, у нас были белорусская наука, самоотверженность врачей и, самое главное, достойное поведение граждан. Особенно стариков, — обратил внимание глава государства. — В наших больницах не сортировали больных, как на фронте: помоложе, покрепче — жить будет, будем лечить, спасаем, а это старик — он и так отойдет».
Глава государства признал, что не все было гладко. «В таком напряжении невозможно было обойтись без локальных ошибок и перегибов. Многие люди были недовольны. Но главное — адекватная реакция со стороны власти на критику. Мы мгновенно старались исправлять недочеты. Вся вертикаль власти работала слаженно», — отметил Александр Лукашенко.
Отдельную благодарность глава государства выразил людям. «Не поддались массовой панике, защитили пожилых граждан, проявили огромную самоотверженность в помощи врачам: бесплатные обеды, спонсорские пожертвования, волонтерство. Доказали человечность белорусов и единство общества перед лицом беды», — подчеркнул президент.
Беларусь во время пандемии на каждом этапе борьбы с этой бедой принимала адекватные меры, считает Александр Лукашенко. «Это то, что сейчас называют особым путем Беларуси. И сегодня все страны признают, что мы поступили правильно», — подчеркнул глава государства.
«Но какое давление было вначале! Шаблонные для всех стран рекомендации Всемирной организации здравоохранения — немедленный карантин, комендантский час, закрытие границ, остановка предприятий. Как вы понимаете уже сегодня меня, на это я пойти не мог», — сказал Александр Лукашенко.
Президент отметил, что «каждый день, объясняя свои шаги, пытался достучаться до каждого белоруса, дать понять: остановимся, изолируем людей — погибнем как нация и потеряем государство». «Так бы сегодня и было», — уверен Александр Лукашенко. Однако в Беларуси был выбран другой путь. «Путь тяжелой очаговой борьбы с инфекцией. Мы сделали упор на превентивное выявление лиц с коронавирусом и их контактов путем лабораторного тестирования», — пояснил глава государства.
В результате в Беларуси не пришлось приспосабливать спортивные сооружения и торговые центры для оказания медицинской помощи. Была задействована всего лишь примерно половина коечного фонда, который был зарезервирован в больницах, использовалось не более 10−11% аппаратов ИВЛ от их общего числа, напомнил Александр Лукашенко.
«Пришло время извлечь уроки и сделать выводы, — сказал глава государства. — Никогда нельзя верить слухам и поддаваться панике. Необходимо спокойно, разумно реагировать и думать своей головой. И не следует слепо копировать чужие рецепты».
По его словам, сегодня надо как можно быстрее ликвидировать влияние пандемии на экономику. Александр Лукашенко констатировал, что Беларусь в этой непростой ситуации не закрыла предприятия, в отличие от всего мира.
«Итоги текущего периода показали, что высокая внешняя зависимость от одной-двух стран ставит нас в уязвимое положение, если не сказать больше. Из-за торговых войн, несправедливых цен, дорогих кредитов страна потеряла 9,5 млрд долларов экономического роста за пять лет. А это пенсии, стипендии, зарплаты бюджетников, поддержка семей, — отметил Александр Лукашенко. — Мы сделали выводы. И уже реализуем стратегию, чтобы к 2025 году влияние таких факторов было минимальным».
Для этого создается новая инфраструктура поставок нефти и газа, идет диверсификация кредитного портфеля и товарных потоков, агрессивное освоение новых экспортных рынков.
Александр Лукашенко призвал не надеяться на инвестиции извне и создавать производства в регионах. С учетом падения ВВП стран мира с лидирующими экономиками президент считает, что «американские, немецкие и российские инвестиции» пойдут, прежде всего, на восстановление этих стран. «Не будьте наивными — они останутся дома. Думать, что они прибегут в Беларусь и будут нас поднимать — это верх глупости и фактически путь к самоуничтожению», — предостерег Александр Лукашенко.
Глава Беларуси считает, что реформы — это не кампания, а процесс, порой тяжелый и болезненный. «Путь „разрушить до основания, а затем…“ — не наш путь. Лимиты революций и разрушений белорусский народ исчерпал в прошлом веке», — заявил белорусский лидер.
Александр Лукашенко обратился к молодежи и предостерег от принятия необдуманных решений под влиянием эмоций.
Глава государства отметил, что в стране за время независимости воспитали свободомыслящих и небезразличных людей. «Где-то за это и получили, — обратил внимание президент. — Именно на чувствах справедливости и небезразличия наших молодых людей сейчас и строятся противниками недобросовестные технологии вовлечения молодежи в политический процесс. При этом акценты смещаются из плоскости рационального осмысления и понимания конечной цели в плоскость эмоционального восприятия единичных событий, картинок в соцсетях, видеороликов в пабликах».
«Типа „не будь рабом“, „мы народ, а не народец“, „не дай украсть свой голос“… Легко запоминается, легко произносится. Услышал — и сразу понес в массы, не надо осмысливать, — привел примеры Александр Лукашенко. — А осмысливать нужно, чтобы потом, по прошествии времени, не было больно за принятые под влиянием эмоций решения. Никто не собирается красть ничьи голоса, как бы нас ни упрекали в цензуре. Мы сами создали страну, где голос молодежи слышен как никогда».
Президент еще раз акцентировал внимание родителей на необходимости в нынешней непростой ситуации проследить за поведением детей. «Надо уберечь молодежь от пагубных поступков. Ничего у этих кукловодов не получится, просто пострадают наши люди», — сказал глава государства.
Он добавил, что в информационном поле сегодня проходят все решающие сражения за национальную безопасность. «Мир вошел в эпоху гибридных войн и цветных революций. И если вчера мы еще наблюдали за подобными сценариями со стороны, то сегодня уже фактически втянуты в такие конфликты», — подчеркнул глава государства.
Президент заметил, что с этой целью широко используются возможности информационных ресурсов. В частности, интернета, мессенджеров и социальных сетей. «В результате за прошедшие месяцы соцсети и Telegram-каналы наводнились чушью, грязью, бесстыжим, бессовестным враньем. Люди потеряли всякую совесть. Я уже не говорю о тех, которых я взрастил на собственных руках, от собственной груди, — фигурально выразился глава государства. — Да Господь с ними, я же президент. В семье разные бывают дети. Но вы посмотрите на наших „творцаў“ — они ж вчера кланялись, извивались, радовались, пели, плясали, что с ними случилось буквально за сутки?»
«Мы, власть и я как действующий президент, примем любое ваше решение. Только никогда не предавайте. Предательство не прощается даже на небесах. Если вы неспособны или к чему-то не готовы — уйдите в сторону. Не мешайте, не путайтесь под ногами, дайте спасти страну. Через год-два мы устаканим эту ситуацию. И сделаем так, как надо белорусскому народу. Но на эмоциях нельзя сегодня решать ни один вопрос», — подчеркнул глава государства.
Он добавил, что сейчас очень опасны скрытые угрозы. «Современное информационное оружие работает не только с сознанием, но и с подсознанием человека, что самое опасное. Он даже не замечает, что становится объектом манипуляций, — заметил президент. — Мы предполагали и не ошиблись, что в нынешней избирательной кампании будут масштабно использоваться все эти методы воздействия. Цель — стравить людей друг с другом, обмануть, напугать, запутать и в конечном счете спровоцировать на уголовные преступления».
«Да, пока горячей войны нет, не стреляют. Еще спусковой крючок не нажали. Но попытка организовать бойню в центре Минска уже очевидна. Против Беларуси брошены миллиардные ресурсы. Мобилизованы новейшие технологии», — заявил Александр Лукашенко.
«Целая армия интернет-троллей, информационных провокаторов работает день и ночь, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране, — сказал глава государства. — Ну что вы творите? Нашли этих трех несчастных девчонок. Они же не понимают, что они читают».
«Что вы им пишете: проведем „нячэсныя“ выборы — выпустим „эканамічных“, „палітычных“, наркоманов, уголовников, проведем „чэсныя“ выборы — и будем жить. Ну вы же им хоть подскажите, что не президент в Беларуси назначает выборы. Что никогда после „нячэсных“ выборов, никогда белорусский парламент не ввергнет страну в череду предвыборных кампаний, не назначит новые выборы», — отметил Александр Лукашенко.
По его словам, уже принимается ряд очень серьезных шагов по противостоянию информационной угрозе. «Наша задача номер один — подготовить свою армию первоклассных специалистов, способных противостоять и киберугрозам, и самым изощренным технологиям. И мы это сделаем — мы это начали делать и мы это умеем делать», — подчеркнул президент.
Он заметил, что человек, который хочет разобраться в ситуации, видит не только интернет, он видит все СМИ и старается найти истину. «Спрос на правду и справедливость растет постоянно, каждый день. Преодолеем и мы это несчастье. Просто на нас решили, на крепком монолитном обществе, отработать вот эти „цветные революции“ с учетом новых информационных технологий. Не получится», — подчеркнул президент.
Александр Лукашенко во время послания затронул госслужащих. «У нас в стране абсолютно компактный государственный аппарат. Мы не избаловали наших чиновников ни зарплатами, ни привилегиями. Мы очень сурово относимся и будем относиться к проявлениям коррупции. Мы требовали и будем требовать дисциплину, чуткое, внимательное отношение к людям, — подчеркнул Александр Лукашенко.
«На самом деле большинство наших государственных служащих — это работящие, умные и скромные люди. Других у нас нет, они наши. И прежде чем упрекать госслужащих, я всегда людям говорю: к зеркалу, на себя в зеркало посмотри, ты там увидишь этого государственного служащего, военного в погонах. Мы такие, какие вы. Мы из вас, из народа. Поэтому если мы плохи, значит, и вам меняться надо. Будете меняться вы — и мы будем меняться. Мы ваше отражение», — сказал президент.
Тем, кто хочет другого президента, Александр Лукашенко посоветовал: «Идите не на площадь, идите на избирательный участок и голосуйте. Но не забывайте, что президент — глава государства, вашего государства, который по Конституции олицетворяет единство нации, является лицом страны, вашим лицом».
В этой связи глава государства отметил, что те, кто уже на стадии электоральной кампании делает ставку на протестные настроения, делит народ на своих и чужих, — разорвут сначала общество, потом страну на части.
«Мы никому не закрываем рот. Любая критика, любые мнения, любые споры — все возможно. Но строго в рамках закона. Разрешена акция — приходи, высказывайся, как это сейчас и происходит. Запрещена — имей в виду, что это прямое правонарушение. И нарушителем является не только организатор, но и любой участник этой незаконной акции», — отметил белорусский лидер.
«Различайте реальную политику, реальную оппозицию и „фанерных марионеток“. Нельзя возглавить страну, появившись из ниоткуда. Мы хорошо знаем те „фабрики“, с конвейера которых сходят такие кандидаты. Появляются, обманывают, провоцируют, подставляют людей, а потом списываются в тираж своими же хозяевами», — сказал глава государства.
Александр Лукашенко заявил, что сегодня народ Беларуси крепко держит в руках будущее своей независимой страны. «Миллионы изумленных и заинтересованных глаз народов Узбекистана и Таджикистана, Казахстана и Туркменистана, Кавказа, братских нам России и Украины воистину в эти дни обращены к нашей Родине, к многострадальной Беларуси. В их взглядах один вопрос: «Выдержит ли Беларусь? Сможет ли выстоять в этой гибридной схватке, в этой войне? Они понимают: если белорусы рухнут, следующими будут они», — сказал глава государства.
По словам Александра Лукашенко, сегодня против него направлены все ядовитые «ковидные» стрелы: свалить, унизить, растоптать, уничтожить. «Так вот знайте, даже без меня белорусский народ сможет себя защитить… А в лапти обуть народ вам (деструктивным силам — ред.) не удастся и под плетку загнать уже не получится, — заявил президент. — И помните, у нас есть и милиция, и армия, и спецслужбы. Это дети тех, кого вы хотите запрячь в телегу и погонять кнутом. Они — люди в погонах — вам этого сделать не позволят. Даже без меня. Вы опоздали ровно на четверть века».
«Мы сегодня крепко держим в руках будущее. Будущее нашей независимой Беларуси. Страну мы вам не отдадим. Независимость стоит дорого. Но она стоит того, чтобы ее сохранить и передать будущим поколениям. За нами Беларусь — чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая, немножко наивная и чуть-чуть ранимая. Но она — наша, она любимая. А любимую не отдают», — резюмировал белорусский лидер.
Artem Tom
Ой, конечно, прям коварная Омерика спит и видит, как свергнуть Батьку. Да кому ты сдался, старый диктатор? Твой народ устал от тебя, уходи! Дай людям выбирать среди тех кандидатов, которых выдвигает народ! Лол.
Бабур Рахимов
Лукашенко себе льстит. Миллионам глаз нет до него никакого дела, а вот властьдержащие перечисленных им стран смотрят и оценивают. Просто люди устали от одного руководителя, стране нужны новые идеи, новая кровь в руководстве, а не тот, кто всеми силами пытается усидеть в кресле.
Flyer
если честно — мы потеряли нацию не из-за локдауна. мы потеряли нацию еще 17 лет назад, когда вопреки логике вышли из всех союзов и пошли собственной дорогой, в гордом одиночестве. стоит ли сейчас повторять прошлые ошибки?
сейчас правительство пытается выделиться на фоне пандемии своими успехами и микропобедами, вот только каждая микропобеда — это результат десятка неудачных экспериментов проведенных над своим народом.
---
Вам нас вообще не жалко, да?