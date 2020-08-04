В университете AKFA открылся новый факультет «Учет и финансы». До 17 августа желающие абитуриенты могут подать документы на поступление в онлайн-режиме. Вступительный экзамен пройдет 21 августа.
При подаче документов требуются электронные копии:
- документа, удостоверяющего личность (паспорт);
- документа о среднем и среднем специальном образовании (аттестат или диплом);
- сертификата IELTS (минимум пять баллов) или эквивалент TOEFL.
Даты приема документов можно посмотреть по ссылке.
В новом учебном году университет AKFA планирует принять 100 местных студентов. При этом 42 студента с высокими баллами на вступительном экзамене получат скидки от 10% до 100% от суммы контракта по оплате.
Сумма контракта: 29 млн сумов за год и 14,5 млн сумов за семестр.
На медицинском факультете университета AKFA обучаются 152 студента, в том числе 16 из них — иностранные.
Онлайн-заявку на поступление можно подать по ссылке.
Телефон приемной комиссии: (+998) 71−200−01−23.
Сайт: akfauniversity.org
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