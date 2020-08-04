В университете AKFA открылся новый факультет «Учет и финансы». До 17 августа желающие абитуриенты могут подать документы на поступление в онлайн-режиме. Вступительный экзамен пройдет 21 августа.

При подаче документов требуются электронные копии:

документа, удостоверяющего личность (паспорт);

документа о среднем и среднем специальном образовании (аттестат или диплом);

сертификата IELTS (минимум пять баллов) или эквивалент TOEFL.

Даты приема документов можно посмотреть по ссылке.





В новом учебном году университет AKFA планирует принять 100 местных студентов. При этом 42 студента с высокими баллами на вступительном экзамене получат скидки от 10% до 100% от суммы контракта по оплате.

Сумма контракта: 29 млн сумов за год и 14,5 млн сумов за семестр.

На медицинском факультете университета AKFA обучаются 152 студента, в том числе 16 из них — иностранные.

Онлайн-заявку на поступление можно подать по ссылке.

Телефон приемной комиссии: (+998) 71−200−01−23.

Сайт: akfauniversity.org

Telegram: t.me/akfauniversity

Telegram-бот: t.me/akfaunibot

Facebook: fb.com/akfauniversity

Instagram: @akfauniversity

Youtube: youtube.com/akfauniversity

На правах рекламы.