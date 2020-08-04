Количество случаев коронавируса, выявленных в Узбекистане, по итогам 4 августа превысило 27 тысяч и составило 27047, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Прирост новых случаев за день составил 746 (днем ранее — 748): 23 случаев подтверждено в карантинном центре под Ташкентом и 723 — среди населения.

Как и в предыдущие дни, Минздрав сообщил о смерти 6 пациентов с коронавирусом (4 — в столице, по 1 — в Сырдарьинской и Ташкентской областях). Общее число умерших, по статистике Минздрава, достигло 165.

В течение дня сообщено о выписке из медучреждений 789 пациентов, число выздоровевших превысило 18 тысяч, или 66%.

Сейчас на лечении в медучреждениях находится 8831 человек, состояние 619 из них тяжелое, 155 — крайне тяжелое.

Источник: Минздрав.